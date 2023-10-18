100 ألف درهم مكافأة تحطيم ثالث أرقام العالم في ألعاب القوى

أعلن اتحاد ألعاب القوى الإماراتي، عن تخصيص جائزة مالية قيمتها 100 ألف درهم، مكافأة تحطيم الرقم المسجل من قبل ثالث آخر بطولة عالم، و10 آلاف درهم مكافأة تحطيم الرقم المسجل من قبل ثالث آخر بطولة آسيوية في كافة مسابقات «أم الألعاب»، وأوضح اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن أياً من الجائزتين سيتم تقسيمهما بين اللاعب ومكتشف اللاعب، سواء المدرب أو الأكاديمية أو النادي.

وجاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد في مقر مجلس دبي الرياضي صباح أمس الأربعاء، بحضور فهد عبد الله أحمد بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد عضو اللجنة الفنية بالاتحاد، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وتم خلاله أيضاً، الكشف عن المشاركة الإمارات بأربعة عدائين في نصف ماراثون آسيا المقرر في دبي 11 نوفمبر المقبل، في فيستفال سيتي.

مشاركة

وقال اللواء الدكتور محمد المر: «نتوقع مشاركة كبيرة في نصف ماراثون آسيا، مع وجود 45 دولة عضواً في الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، والذي أسند أيضاً، إلى الإمارات تنظيم بطولة آسيا للشباب، كما أبدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، رغبته في استضافة الإمارات لبطولات عالمية كبرى خلال الفترة المقبلة، في ترجمة حقيقية لعودة الحياة إلى «أم الألعاب» الإماراتية بعد فترة من تأثر مشاركتها القارية والدولية».

وأضاف: «تولى مجلس الإدارة الحالي للاتحاد، مسؤولية ألعاب القوى في الدولة في يوليو 2021، وبدأنا عملنا لإكمال جهود الاتحادات السابقة للعبة، وواجهت محاولاتنا صعوبات عديدة، وقمنا بتنظيم حوالي 19 بطولة محلية، مع العودة إلى المشاركات الخارجية، وتحقيق 20 ميدالية ملونة، ومنها أول ميدالية عربية في فئة الناشئين منذ أكثر من 10 سنوات، كما تم تحطيم أكثر من رقم وزمن محلي صامد منذ سنوات طويلة».

مواهب

وأتم قائلاً: «نسعى الآن إلى العمل ضمن خطة مستقبلية طموحة لتطوير ألعاب القوى، ترتكز على 6 محاور رئيسية، وأهمها المزيد من الاهتمام باللاعب المواطن، مع فتح المجال أمام الممارسين لألعاب القوى من المقيمين على أرض الدولة، مع إمكانية الاستفادة من المواهب التي تظهر منهم مستقبلاً لخدمة ألعاب القوى الإماراتية، كما تتضمن الخطة إقامة 4 مراكز تدريبية، ونتطلع إلى المزيد من المراكز المستقبلية».

رعاية

من جانبه، كشف فهد بن جمعة، عن إقامة ومشاركة اتحاد ألعاب القوى، في 19 بطولة محلية وقارية وإقليمية في الموسم الرياضي 2023-2024، ووجه دعوة إلى الأندية لاستضافة البطولات المحلية، على أن يتم منح النادي المضيف 10 نقاط تضاف إلى رصيده التنافسي على درع التفوق العام لألعاب القوى في نهاية الموسم الرياضي، فيما أشاد علي عمر، بخطة اتحاد ألعاب القوى الطموحة لرعاية الموهوبين، وتطوير «أم الألعاب» في الدولة، وأكد حرص مجلس دبي الرياضي، على دعم ورعاية الموهوبين في كافة الألعاب الرياضية بالدولة.

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