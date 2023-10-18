سفارة الدولة في عشق آباد تنظم فعالية الألعاب التكتيكية الإماراتية التركمانية

نظمت سفارة دولة الإمارات في عشق آباد، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركمانية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة التركمانية، فعالية الألعاب التكتيكية الإماراتية- التركمانية، وذلك بمناسبة مرور 28 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات، وجمهورية تركمانستان.

وأقيمت الفعالية في القرية الأولمبية بالعاصمة عشق آباد، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في الدولة، وبمشاركة 3 فرق رياضية من الدولة، و40 فريقاً من تركمانستان.

ووجه أحمد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان الشكر إلى الحكومة التركمانية، ووزارة خارجية تركمانستان، وجميع الجهات المعنية على التسهيلات، التي قامت بها لإنجاح هذه الفعالية، وأشاد الهاملي بحرص دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان على توطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكداً أن مثل هذه المسابقات المشتركة من شأنها العمل على تعزيز العلاقات الثقافية والرياضية، وبناء جسور التواصل بين الشعبين في البلدين الصديقين.

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