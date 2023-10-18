الهلال السعودي يعلق على الإصابة القوية التي تعرض لها نجمه البرازيلي نيمار



تفاعل نادي الهلال السعودي مع تعرض نجمه البرازيلي نيمار لإصابة "مقلقة" خلال لقاء منتخب بلاده ضد أوروغواي يوم الأربعاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وتعرض الرياضي ابن الـ31 عاما المنضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من باريس سان جيرمان، لإصابة قوية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد التحام مع لاعب وسط الأوروغواي نيكولاس دي لا كروس، فخرج باكيا ودخل ريشارليسون بدلا منه.

وظهر نيمار عقب المباراة التي انتهت بخسارة البرازيل بهدفين دون رد، وهو يسير على عكازين ويضع واقيا على ساقه، ما يدل على أن الإصابة قوية وربما تطول مدة غيابه عن فريقه السعودي.

وفي أول تعليق له على إصابة نجمه الجديد، أعرب نادي الهلال عن أمنيته بشفاء نيمار، إذ نشر صورة للنجم البرازيلي وهو يغادر ملعب مباراة البرازيل وأوروغواي على حمالة ويضع يده على وجهه، وكتب على حساب الفريق على منصة "إكس": "نتمنى لك الشفاء العاجل نيمار".

وكان طبيب منتخب البرازيل، رودريغو لاسمار، قال في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "إصابة نيمار لا نزال نشك بأنها التواء في الركبة ولكن نحتاج لعمل المزيد من الفحوصات وإعادة التقييم".

وأضاف: "لقد حدثت الإصابة قبل ساعة تقريبا، يجب أن ننتظر قليلا حتى الغد لكي نتمكن من معرفة كيفية استجابة الركبة، من المتوقع أن تتورم في هذه الحالة ومن ثم نقوم بعمل الفحص السريري".

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