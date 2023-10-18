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اتحاد الكرة الجزائري يعلق جميع المنافسات الكروية لإشعار آخر

10/18/2023 3:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعليق جميع المنافسات الكروية لإشعار آخر "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد، واحتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة" .

وأعلنت العديد من الأندية الجزائرية تضامنها مع الشعب الفلسطيني، على غرار نادي شباب بلوزداد، الذي غير واجهة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستبدلها بصورة للعلمين الجزائري والفلسطيني يغلب عليها السواد مرفوقة بشعار "مع الشعب الفلسطيني الحر".

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الجزائري لكرة اليد الوقوف دقيقة صمت في كل مباريات الجولة الثانية من دوري الرجال المقرر لها بعد غد الجمعة، ترحما على أرواح شهداء فلسطين، "مستنكرا الجريمة المروعة والوحشية التي ارتكبت في غزة، وراح ضحيتها المئات من الشهداء الأبرياء".

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