اتحاد الكرة الجزائري يعلق جميع المنافسات الكروية لإشعار آخر

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعليق جميع المنافسات الكروية لإشعار آخر "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصامد، واحتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة" .
وأعلنت العديد من الأندية الجزائرية تضامنها مع الشعب الفلسطيني، على غرار نادي شباب بلوزداد، الذي غير واجهة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستبدلها بصورة للعلمين الجزائري والفلسطيني يغلب عليها السواد مرفوقة بشعار "مع الشعب الفلسطيني الحر".
من جهة أخرى، قرر الاتحاد الجزائري لكرة اليد الوقوف دقيقة صمت في كل مباريات الجولة الثانية من دوري الرجال المقرر لها بعد غد الجمعة، ترحما على أرواح شهداء فلسطين، "مستنكرا الجريمة المروعة والوحشية التي ارتكبت في غزة، وراح ضحيتها المئات من الشهداء الأبرياء".
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