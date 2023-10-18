«بايدو» تطرح نسخة جديدة من «إرني بوت» تنافس بها «تشات جي بي تي»

طرحت شركة الإنترنت الصينية العملاقة «بايدو»، في بكين، نسخة جديدة من روبوت المحادثة الخاص بها «إرني بوت»، تظهر قدرات «جيدة» مماثلة لأداء «تشات جي بي تي» الأمريكي، على ما أكّد رئيس الشركة.

وحققت الصين بفضل روبوت «إرني»، الذي طُرح في أغسطس، وتشكّل الماندرين الصينية لغته الرئيسة، خطوة كبيرة في هدفها المتمثل في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

أما النسخة الجديدة من «إرني بوت»، فليست مُتاحة حالياً سوى للمطوّرين، وبصيغة تجريبية.

وعلى غرار ما تشهده مؤتمرات «آبل» الشهيرة، اعتلى مؤسس شركة «بايدو»، روبن لي، المسرح الثلاثاء، لإخضاع روبوت المحادثة القائم على الذكاء الاصطناعي لجلسة من الألغاز عليه حلّها.

وداخل قاعة شُيّدت في موقع سابق لمصنع فولاذ، في أحد مواقع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، طلب روبن لي من «إرني» كتابة أبرز الأفكار التي تناولتها رواية عن فنون الدفاع عن النفس.

واستجاب «إرني» لهذا الطلب، وبدأ تدريجياً يبتكر شخصيات جديدة أمام جمهور كان يتابع ما ينتجه الروبوت في الوقت الفعلي عبر شاشة عملاقة.

وأكد روبن لي، أنّ قدرات «إيرني» لناحية «الفهم والإنتاج والمنطق والذاكرة، جيدة، كقدرات تشات جي بي تي -4»، وهو النموذج اللغوي الذي استُخدم لتطوير «تشات جي بي تي».

وكانت شركة «بايدو» أول مجموعة صينية تعلن أنها تعمل على نموذج محلي مماثل لـ «تشات جي بي تي».