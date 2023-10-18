نصف مليار مستخدم يرفعون إيرادات «فون بي الهندية» 77% إلى 350 مليون دولار

قفزت إيرادات شركة التكنولوجيا المالية الهندية «فون بي» المملوكة لسلسلة متاجر وول مارت الأمريكية، بنسبة 77% خلال العام المالي 2022 ـ 2023 والمنتهي في 31 مارس الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 29.14 مليار روبية (350 مليون دولار) مقابل 16.46 مليار روبية (197.73 مليون دولار) قبل عام.

ولدى الشركة أكثر من 490 مليون مستخدم في الهند أكثر الدول سكاناً في العالم.

وقالت الشركة إن النمو جاء بفضل التوسع في سوق المدفوعات الرقمية، خصوصاً في تحويلات الأموال وإعادة شحن أرصدة الهاتف المحمول ودفع الفواتير.

وأضافت الشركة إن نمو الإيرادات جاء مدفوعاً أيضاً بإطلاق منتجات وأعمال جديدة وتوسيع نطاقها مثل مكبرات الصوت الذكية ومدفوعات الإيجار والتأمين.

وبلغت خسائر «فون بي» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك 17.55 مليار روبية (210.8 ملايين دولار) من 16.12 مليار روبية (193.59 مليون دولار) قبل عام.

وجمعت «فون بي» خلال العام المالي الماضي 70.21 مليار روبية (843.42 مليون دولار) من مستثمرين بينهم جنرال أتلانتيك وول مارت وتايغر غلوبال وفقاً لتقييم الشركة عند 12 مليار دولار، ما يجعلها شركة التكنولوجيا المالية الأكثر قيمة في البلاد.

وبلغت حصة «فون بي» السوقية خلال ديسمبر الماضي 46% وفقاً لبيانات شركة المدفوعات الوطنية الهندية، يليها تطبيق مدفوعات غوغل بنسبة 34%، وباي تي إم «Paytm» المدعوم من سوفت بنك الياباني بنسبة 14.7%.

واستحوذت وول مارت الأمريكية على «فون بي» التي تأسست عام 2015 خلال عام 2018.



