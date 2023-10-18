روسيا تعلن إسقاط صاروخين أُطلقا باتّجاه القرم

أعلنت روسيا اليوم "الأربعاء" أن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخَين أوكرانيين أطلقا باتّجاه شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، مضيفة بأن الهجوم لم يؤد إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية على شبكات التواصل الاجتماعي أن "قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخين أوكرانيين في الجو"، متهمة كييف بـ "محاولة شن هجوم إرهابي".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز