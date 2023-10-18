روسيا تعلن إسقاط صاروخين أُطلقا باتّجاه القرم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت روسيا اليوم "الأربعاء" أن دفاعاتها الجوية أسقطت صاروخَين أوكرانيين أطلقا باتّجاه شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، مضيفة بأن الهجوم لم يؤد إلى وقوع ضحايا أو أضرار مادية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية على شبكات التواصل الاجتماعي أن "قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت صاروخين أوكرانيين في الجو"، متهمة كييف بـ "محاولة شن هجوم إرهابي".
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