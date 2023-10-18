طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً و رطب ليلاً مع تكون بعض السحب الركامية

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.
و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 -
20 تصل إلى 35 كم/س.
و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52والمد الثاني عند الساعة 04:38 و الجزر الأول عند الساعة
08:24 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.
و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والمد الثاني عند الساعة**:** و الجزر الأول عند الساعة
18:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.
و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة
الحرارة العظمى
الحرارة الصغرى
الرطوبة العظمى
الرطوبة الصغرى
أبوظبي
35
23
90
25
دبي
35
26
85
30
الشارقة
36
24
85
25
عجمان
35
25
100
30
أم القيوين
34
22
85
25
رأس الخيمة
36
24
80
20
الفجيرة
31
27
80
50
العـين
37
24
75
15
ليوا
38
21
100
10
الرويس
35
24
95
20
السلع
38
22
95
15
دلـمـا
35
27
85
40
طنب الكبرى
35
29
75
30
الصغرى
35
29
75
30
أبو موسى
35
29
75
30
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