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طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً و رطب ليلاً مع تكون بعض السحب الركامية

10/18/2023 3:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.


و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 -
20 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52والمد الثاني عند الساعة 04:38 و الجزر الأول عند الساعة
08:24 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.


و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والمد الثاني عند الساعة**:** و الجزر الأول عند الساعة
18:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.


و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة
الحرارة العظمى
الحرارة الصغرى
الرطوبة العظمى
الرطوبة الصغرى
أبوظبي

35

23

90

25
دبي

35

26

85

30
الشارقة

36

24

85

25
عجمان

35

25

100

30
أم القيوين

34

22

85

25
رأس الخيمة
36

24

80

20
الفجيرة

31

27

80

50
العـين

37

24

75

15
ليوا

38

21

100

10
الرويس

35

24

95

20
السلع

38

22

95

15
دلـمـا

35

27

85

40
طنب الكبرى
35

29

75

30
الصغرى

35

29

75

30
أبو موسى

35

29

75

30

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