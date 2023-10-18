طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً و رطب ليلاً مع تكون بعض السحب الركامية



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب.



و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 -

20 تصل إلى 35 كم/س.



و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52والمد الثاني عند الساعة 04:38 و الجزر الأول عند الساعة

08:24 والجزر الثاني عند الساعة 22:08.



و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والمد الثاني عند الساعة**:** و الجزر الأول عند الساعة

18:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.



و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة

الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي



35



23



90



25

دبي



35



26



85



30

الشارقة



36



24



85



25

عجمان



35



25



100



30

أم القيوين



34



22



85



25

رأس الخيمة

36



24



80



20

الفجيرة



31



27



80



50

العـين



37



24



75



15

ليوا



38



21



100



10

الرويس



35



24



95



20

السلع



38



22



95



15

دلـمـا



35



27



85



40

طنب الكبرى

35



29



75



30

الصغرى



35



29



75



30

أبو موسى



35



29



75



30

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