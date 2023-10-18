طرق دبي توقّع اتفاقية لتفعيل بطاقة نول الرقمية على أجهزة سامسونج الذكية

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التزامها المستمر وحرصها الدائم على الاستفادة من التقنيات الحديثة، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المعروفة والبارزة في مجال التقنيات بصورة عامة بما يُعَزّزُ التوجّه المستمر للهيئة نحو تحقيق التحوّل الرقمي والاستدامة.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية مشتركة بين الهيئة وشركة سامسونج جلف للإلكترونيات لتفعيل بطاقة نول الرقمية على منصة أجهزة سامسونج الذكية، وذلك على هامش مشاركة الطرفين في فعاليات جيتكس جلوبال 2023 الذي تستمر فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة من كبريات الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية في مجال التقنيات وتكنولوجيا الاتصالات.



وقّع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات محمد المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني في الهيئة، ووقعها عن شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، فادي أبو شمط، رئيس مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج في دول الخليج العربي.



وأكد المظرب على أهمية توقيع هذه الاتفاقية، لدورها الكبير في تحقيق رؤية الحكومة في جعل مدينة دبي المدينة الأذكى في العالم، لتكون بذلك أول مدينة تقوم برقمنة بطاقة المواصلات العامة على أجهزة الهواتف الذكية على مستوى المنطقة.

مُعتَبِراً هذا الإجراء خطوة مهمة لرفع جودة خدمة الدفع الذكي باستخدام بطاقة نول، حيث سيتمكن المستخدمون من تحميل بطاقة نول الرقمية في أجهزة سامسونج الذكية من خلال تطبيق الدفع نول nol pay، واستخدامها في المواصلات العامة ومحلات التجزئة كوسيلة دفع رقمية آمنة، ما يسهم في تطوير تقنيات الدفع بما يتوائم مع التوجهات العالمية والمحلية والارتقاء بها لرفع مستوى رضى المتعاملين وإسعادهم.



وقال فادي أبو شمط: "شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي لدمج بطاقات نول في أجهزة سامسونج المحمولة تمثل قفزة مهمة نحو تطوير منظومة مواصلات أكثر سهولة وكفاءة. هذا التعاون المبتكر لا يبسط الحياة اليومية فحسب، بل يؤكد التزامنا بتوفير أحدث التقنيات لتعزيز حياة السكان والزوار. ومعاً سنمهد الطريق نحو مستقبل أكثر ذكاءً ينضوي على تجارب أكثر سهولة وسلاسة لمستخدمي وسائل النقل العام في إمارة دبي".

وأضاف أبو شمط: "من خلال هذا التعاون، يوفر استخدام بطاقة نول الرقمية للمستخدمين عملية دفع سلسة وآمنة مع الالتزام بأقصى درجات الحماية، والأمان، والخصوصية لبياناتهم، وحساباتهم."

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