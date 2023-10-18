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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الألماني

10/18/2023 3:01:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية تتضمن دعوة سموه للقيام بزيارة دولة إلى ألمانيا لتعزيز علاقات البلدين الصديقين.

تسلم الرسالة معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة خلال استقباله سعادة الكساندر شونفيلدار سفير جمهورية ألمانيا لدى الدولة.


وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين في ظل شراكتهما الإستراتيجية، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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