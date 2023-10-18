الولايات المتحدة تقديم 100 مليون دولار مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني



أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الأربعاء" عن تقديم الولايات المتحدة 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، وبحسب البيان، سيساعد هذا التمويل أكثر من مليون نازح وشخص متأثر بالصراع من خلال توفير المياه النظيفة والغذاء والدعم الصحي والرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وتوفر الولايات المتحدة هذه المساعدات من خلال شركاء موثوق فيهم، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية.

وقال البيان "لا يمكن لوم المدنيين على ما يحصل ولا ينبغي أن يعانوا بسبب إرهاب حركة حماس المروع. ينبغي حماية حياة المدنيين، كما يجب أن تصل المساعدات بشكل طارئ إلى من يحتاجون إليها".

وأضاف البيان "سنواصل العمل عن كثب مع الشركاء في المنطقة للتشديد على أهمية احترام قانون الحرب ودعم من يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو توفير المساعدات وتسهيل الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الطبية والمأوى.

ويشهد قطاع غزة أزمة أنسانية خانقة جراء غارات مكثفة من جانب إسرائيل التي قطعت المياه والكهرباء والوقود ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس وتضمنت إطلاق صواريخ واقتحامات لجنوب إسرائيل في السابع من الشهر الجاري.

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