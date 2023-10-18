«جيتكس 2023» يشهد شراكة استراتيجية في الكود المنخفض والتحول الرقمي

كشفت «إنفنت» envnt. شركة الحلول الرقمية والتكنولوجية المتخصصة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مجال الكود المنخفض خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2023» أحد أكبر معارض التكنولوجيا المتخصصة على مستوى العالم، عن شراكة مع شركة «ميندكس Mendix» المتخصصة في مجال تطوير low-code، والتحول الرقمي واستشارات تكنولوجيا المعلومات.

وتسعى شركة «إنفنت» من خلال شراكتها الاستراتيجية الجديدة مع «ميندكس» إلى توسيع وتعزيز مكانتها في المنطقة والوصول إلى أسواق وتقنيات جديدة، وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة خلال معرض «جيتكس غلوبال 2023» الذي تشارك فيه «إنفنت» للعام الثالث على التوالي، بحضور كل من المدير الإقليمي لشركة «ميندكس» مايك دي وولف، وحمد الصالح رئيس مجلس إدارة شركة «إنفنت».

وتهدف تلك الشراكة إلى تسريع دورة حياة تطوير التطبيقات ودعم النشر التكراري على نطاق واسع، وذلك من خلال إنشاء تطبيقات حديثة ومرنة باستخدام أداة تحافظ على أعلى معايير الأمان والجودة والحوكمة.



وقال أبل محملجي الرئيس التنفيذي لشركة «إنفنت»: يسعدنا اليوم الكشف عن شراكة جديدة تجمعنا مع شركة «ميندكس» المتخصصة في مجال التحول الرقمي واستشارات تكنولوجيا المعلومات. تلتزم «إنفنت» بجلب حلولٍ فعالةٍ وشاملةٍ وتوفير جودة حياةٍ أفضل للجميع، وتحقيقاً لهذا الهدف قمنا بعدد من التوسعات في أوروبا وخارجها وجذب شركاء جددٍ لتقديم تجربة رائدةً عالميةً في مجال التحول الرقمي.

ويضيف: نحن نحرص على مشاركاتنا في «جيتكس» وهي فرصة ملائمة للقاء بشركاء جدد واستعراض أحدث خدماتنا في المنطقة في إطار استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي والتوسع المستمر وحرصنا الدائم على مواكبة أحدث التغييرات التكنولوجية لتلبية احتياجات وتطلعات عملائنا، ما يُسهم في تحقيق خططنا المستقبلية بأن نصبح ضمن أكبر شركات الحلول الرقمية الشاملة في المنطقة.

ومن جانبه قال مايك دي وولف المدير الأقليمي لشركة «ميندكس»: يسعدنا أن نكشف ومباشرة من معرض جيتكس، عن شراكتنا الجديدة مع envnt. الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي واستشارات تكنولوجيا المعلومات. لا يقتصر هذا التعاون المهم على توسيع مجموعتنا من الحلول ذات التعليمات البرمجية المنخفضة فحسب؛ بل يضيف إليها مجموعة من الخبرات التي تكمل وجودنا ومسيرتنا في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وفرنسا. تتمتع envnt. بسجل حافل في الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل #lowcode و#blockchain و#AI. يتوافق نهجهم تماماً مع مهمتنا المتمثلة في تمكين الشركات من الابتكار والتحول.

حلول «الشباك الواحد»



ومن جهة أخرى قال أبل محملجي: لقد نجحت «إنفنت» خلال 4 سنوات من انطلاقها في مضاعفة محفظة الشركة بأكثر من 8 مرات عما بدأنا به، ومن ثم نعمل على التوسع في السوق العالمية والأوروبية تحدياً بعد النجاح الذي حققناه في المنطقة، ونبدأ بالعمل على التواجد في السوق الفرنسي خلال الفترة المقبلة، وبصفتها شركةً متخصصة في تصوّر وتصميم وبناء تجارب ذات مغزىً تعزز التحولات الرقمية وتسرع من التطورات التكنولوجية، تعمل «إنفنت» مع أسماءٍ وشركاء ذات شهرةٍ عالميةٍ في القطاع الحكومي وقطاعات الرعاية الصحية والأعمال والمالية والتعليم وغيرها من القطاعات الهامة، تأتي أهم إنجازاتها الجديدة عملها على تحقيق رؤية 2030 والتي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة استثمارية عالمية جذابة، حيث يتجسد التزام envnt.

بهذه الرؤية من خلال إنشاء حلول «الشباك الواحد» والتي تمكن المستثمرين من إنجاز متطلبات مشروعاتهم الاستثمارية بشكل سهل وسريع بعيداً عن التعقيدات الإدارية وتغطي كامل رحلة النشاط الاستثماري باستخدام تقنيات الشركة المتقدمة. كما وقامت الشركة بتصميم منصات موحدة مبنية على أحدث التقنيات لتمكين المواطنين السعوديين من الحصول على المهارات المطلوبة بهدف الاستفادة من العديد من الفرص الوظيفية المتوفرة في المملكة، لتمكين الجيل الجديد من الشباب السعودي.