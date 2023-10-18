مدينة دبي للإنترنت تبرم شراكة مع مؤسسة ريادة الأعمال الألمانية لدعم نمو الشركات الناشئة

وقعت مدينة دبي للإنترنت شراكة استراتيجية مع مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية»، بهدف تعزيز منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في إمارة دبي، التي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للأفكار المبتكرة وبيئة حاضنة لأصحاب المواهب والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم.

ووقع على الاتفاقية بالنيابة عن مدينة دبي للإنترنت، عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، وعن مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية» الدكتور توماس ماك، رئيس قسم تطوير الأعمال والاستشارات، على هامش مشاركة مدينة دبي للإنترنت وحاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم في فعاليات معرض «جيتكس جلوبال 2023» ومعرض ومؤتمر «إكسباند نورث ستار 2023»، اللذين استضافتهما دبي خلال هذا الأسبوع.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر مدينة دبي للإنترنت الدعم للشركات الألمانية الناشئة الراغبة في توسيع أعمالها إلى دولة الإمارات والأسواق الإقليمية. وسوف تحظى الشركات الألمانية الناشئة بفرصة افتتاح مقرات لها في مدينة دبي للإنترنت، حيث يمكنها الاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية والمرنة والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى أبرز العلامات التجارية والجامعات والمتخصّصين في القطاع.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن مدينة دبي للإنترنت توفر بيئة داعمة للأعمال مدعومة بالبنية التقنية المتطورة والجاذبة للشركات بمختلف أحجامها وتعد الوجهة المفضلة لرواد الأعمال والمبتكرين والباحثين عن بيئة أعمال محفزة على النمو والتعاون والابتكار، معرباً عن تطلعهم للعمل عن كثب مع مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية» لفتح المجال أمام الشركات الألمانية الناشئة للنمو والانطلاق نحو العالمية من دبي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأضاف أن مدينة دبي للإنترنت توفر البيئة الصحيحة للأعمال الألمانية وهدفنا ترسيخ مكانة دبي لاستقطاب جميع المواهب من العالم في التكنولوجيا سواء كانت في الذكاء الاصطناعي أو التجارة الإلكترونية وغيرها، وهذا التعاون يساعدنا على جذب الاستثمارات الخارجية والإنجاز في استراتيجية D33 خلال السنوات العشر المقبلة في التكنولوجيا واستقطاب المهارات.

من جانبه قال الدكتور توماس ماك، من مؤسسة «ريادة الأعمال الألمانية: «يسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقية مع مدينة دبي للإنترنت، المركز الرائد إقليمياً في قطاع التكنولوجيا. هذه الاتفاقية توفر للشركات الألمانية منصة لاستكشاف الفرص في المنطقة، كما تتيح لها فرص التعاون مع أبرز صناع التكنولوجيا العالميين الذين يتخذون من مدينة دبي للإنترنت مقراً لهم، فضلاً عن إمكانية الوصول لرواد الأعمال والمستثمرين في دبي والإمارات والمنطقة على حد سواء».

ومن الجدير بالذكر بأن حاضنة الأعمال in5 كانت قد أعلنت عن إنجاز جديد خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «إكسباند نورث ستار 2023«»، حيث وصل العدد الإجمالي للشركات الناشئة التي دعمتها الحاضنة منذ إنشائها إلى أكثر من 850 شركة ناشئة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة دبي للإنترنت هي شريك الابتكار في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، الذي يجري تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 16 – 20 أكتوبر.

وتعدّ مدينة دبي للإنترنت مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، علماً أنها لعبت دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات استراتيجية التحوّل الرقمي في دبي لأكثر من عقدين. وتضمّ مدينة دبي للإنترنت أكثر من 3 آلاف عميل من أبرز الشركات العالمية يعمل فيها ما يزيد على 29 ألف متخصص.