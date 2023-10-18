دو توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لدفع التحول الرقمي في الإمارات

وقعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت، تهدف إلى إحداث المزيد من التحولات الإيجابية في المشهد الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجمع بين قدرات الحوسبة السحابية لسحابة «آزور» من مايكروسوفت وإمكانيات شبكة دو المتطورة والموثوقة.

وسيسهم هذا التعاون، الذي جرى الإعلان عنه خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2023، في تعزيز الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي عبر العديد من القطاعات من خلال توفير مجموعة متنوعة من حلول الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن السيبراني.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دو على توفير محفظة حلول وخدمات مدعومة بسحابة مايكروسوفت آزور، والتي ستزود الشركات بأحدث التقنيات التي تحتاجها لتعزيز مسارات التحول الرقمي وتمكينها من دفع عجلة النمو وتحقيق نجاحات مستدامة.



وفي معرض حديثه عن اتفاقية التعاون، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع شركة مايكروسوفت للمضي قدماً في رحلتنا نحو تمكين الشركات عبر مختلف القطاعات من مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي. وتتمثل أهدافنا من خلال هذا التعاون في الاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها مايكروسوفت وابتكاراتها في مجال التكنولوجيا والسحابة لدعم رؤيتنا وجهودنا الهادفة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستتيح لنا هذه الاتفاقية تطوير خدمات وحلول متخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتمكين الشركات من تبني ممارسات الاستدامة والاستفادة من قدرات وإمكانات التحليلات المتقدمة لمساعدتها على النمو والازدهار في ظل المشهد التنافسي المتزايد في السوق».



ومن جهته قال نعيم يزبك، مدير عام شركة مايكروسوفت الإمارات: «نتطلع إلى العمل مع دو لدعم جهودها في مسار التحول الرقمي. وستسهم جهودنا المشتركة في تمكين الشركات في دولة الإمارات من تسخير قوة السحابة ودفع عجلة الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة والأمن السيبراني. وسنعمل معاً من خلال تسخير الإمكانات التي تتمتع بها سحابة مايكروسوفت آزور على تزويد الشركات في قطاعات عدة بالأدوات والحلول التي تحتاجها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والبقاء في طليعة المشهد الرقمي».

ويشكل هذا التعاون أساساً قوياً لمسار التحول الرقمي في دو. وستدعم تقنيات مايكروسوفت جنباً إلى جنب مع القدرات التي تمتلكها منظومة شركائها جهود دو ومساعيها للارتقاء بتجارب العملاء واستقطاب أفضل المواهب وخلق المزيد من القيمة للمساهمين من خلال التميز في الأعمال والابتكار المستمر.



