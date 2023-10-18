سيدات أعمال عجمان يتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دعم المبادرات المبتكرة خلال جيتكس



وقع مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، خلال فعاليات معرض جيتكس غلوبال للتكنولوجيا 2023، بهدف توطيد التعاون المشترك لتمكين المرأة، ودعم مشاركاتها الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير برامج ومبادرات مبتكرة تدعم نمو أعمال ومشاريع سيدات الأعمال وزيادة نسبة مساهمتهن في الناتج المحلي.

وقع مذكرة التفاهم في جناح حكومة عجمان بمعرض جيتكس 2023، الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان ـ رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعبدالله أحمد الحمراني مدير دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز فرص التعاون المشترك لدعم مشاريع المرأة والتعاون في إعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن سيدات ورائدات الأعمال المواطنات والمقيمات في إمارة عجمان، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير والدراسات ذات الصلة لكلا الطرفين وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة لدعم وتطوير مشاريع روّاد ورائدات الأعمال بشكل عام.

كما أكدت المذكرة على التعاون والمشاركة في الحملات التثقيفية والبرامج والأنشطة والفعاليات التي ينظمها كلا الطرفين وإعداد خطّة مشتركة للوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب الرخص المنزلية، وتنظيم دورات تدريبية موجهة والتعاون في مجال الاستشارات ودراسات الجدوى، وتقديم الامتيازات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولأعضاء برامج كلا الطرفين، والتعاون في مجال التسويق والترويج لمنتسبي البرامج لدى الطرفين وتبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأفادت الدكتورة آمنة خليفة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود مجلس سيدات أعمال عجمان لتوطيد وتوثيق الصلات مع الجهات الحكومية المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي، مؤكدة على أهمية مذكرة التفاهم ودورها في توفير قائمة من الأدوات والفرص والخدمات الاستباقية الهادفة إلى دعم وتشجيع التفكير الإبداعي وتنمية مشروعات صاحبات الأعمال وتحفيز الراغبات من السيدات على البدء بأعمال تجارية جديدة تساهم في تنمية الاقتصاد المحلي، مشيدة بجهود دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان في دعم برامج مجلس سيدات أعمال عجمان بشكل دائم.

وقالت: «صاحبات الأعمال لهن دور حاسم في تنمية الاقتصاد، ومسؤولية دعمهن تتطلب تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز قدراتهن وتحقيقهن لنجاحات ملموسة، إلى جانب دور هذه الجهات في رصد التحديات التي تواجه صاحبات الأعمال والعمل على إيجاد الحلول لها بهدف استدامة ونمو أعمالهن بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة».

من جانبه رحب عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بهذا التعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار مساعي الدائرة لتوسيع قاعدة الشراكات الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في ترسيخ مكانة عجمان كمركز مهم لريادة الأعمال من خلال تقديم الدعم والرعاية للأعضاء والمنتسبين لبرامج الجهتين، وتمكين المرأة في التجارة وريادة الأعمال.

والتركيز على تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير خدمات متنوعة مثل التدريب المتخصص والاستشارات لاستقطاب الأفكار الابتكارية ونمو الشركات الناشئة، معرباً عن سعادته في مواصلة تقديم الفرص المتنوعة في التجارة للمرأة وتعزيز جهودنا نحو التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بالشراكة مع مجلس سيدات الأعمال في عجمان.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم قامت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، بزيارة منصات الجهات الحكومية المشاركة ضمن جناح حكومة عجمان في معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا 2023، واطلعت على الخدمات والمشاريع الحكومية المبتكرة والقائمة على استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيدة بما يوفره المعرض من فرصة استثنائية لتطوير الخدمات الحكومية ودوره كمنصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات في ظل وجود هذا الزخم من الجهات والمؤسسات المشاركة وأصحاب الابتكارات والمبرمجين من دول العالم.