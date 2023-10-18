«مالية دبي» تطلق منصة رقمية مبتكرة لإدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص



أطلقت دائرة المالية في حكومة دبي، خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2023، منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتختص المنصة الرقمية التي أطلق عليها اسم DP3 وتُعد فريدة من نوعها في العالم، بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع مراحلها، ابتداءً من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومروراً بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية التي تنوي تنفيذ مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي.

وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، حرص الدائرة على إرساء أسس النجاح للمشاريع الرأسمالية الحكومية، بجانب التوسّع في منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت إشراف الحكومة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتشغيلها في مختلف القطاعات الحكومية، مشيراً إلى الدور الفعال الذي يُتوقع أن تلعبه منصة DP3 الرقمية والمتمثل في تيسير إشراك القطاع الخاص في المشاريع المطورة عبر منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، قال عارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، خلال حفل إطلاق منصة DP3 الرقمية في جيتكس، إن رؤية دبي الاستراتيجية ترتكز على الحاجة إلى مواصلة دعم الاستثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال هياكل تمويل بديلة مثل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لإقامة مشاريع بنية تحتية كبيرة يمكن أن تصل أعمار عقودها حتى 30 عاماً.

ورحّب أهلي بالجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة منصة DP3، موضحاً أن المنصة الرقمية الجديدة المعنية بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وُضعت وطُوّرت من أجل الأتمتة المتقدمة لتسهيل إدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على امتداد المراحل المختلفة لهذه المشاريع، ابتداءً من الفكرة ووصولاً إلى التنفيذ والتشغيل، وحتى الانتهاء من عقود المشاريع.

بدورها، أوضحت منى أحمد عبدالله مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية، أن المنصة الرقمية الجديدة DP3 من شأنها تعزيز حوكمة تبني إطار الشراكة وتنفيذه على مستوى الجهات الحكومية المختلفة في إمارة دبي، وتمكين الدائرة من تحديد الغايات ووضع الأهداف الكفيلة بدعم نجاح التوسع في تطبيق إطار الشراكة في مختلف القطاعات والخدمات العامة.