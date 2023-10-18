تدرا تطلق «الوثيقة البيضاء» حول إدارة الطيف الترددي في العقد القادم خلال جيتكس 2023



أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدرا «الوثيقة البيضاء» الخاصة بالمرونة في نظام إدارة الطيف الترددي خلال العقد القادم في دولة الإمارات، وذلك على منصة الحكومة الرقمية، ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية الذي يتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة ما بين 16 – 20 من شهر أكتوبر الحالي.

تقدم هذه الوثيقة البيضاء منظوراً مستقبلياً لنظام إدارة الطيف الترددي، بما ينسجم مع مبادئ المرونة والاستدامة على مدار العقد القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تعزيز نظام إدارة الطيف الترددي اعتماداً على البيانات، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنفيذ أفضل الحلول المتاحة في هذا المجال للمساهمة في تحقيق استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.



وتعليقاً على إطلاق الوثيقة، قال المهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات: «في عالم تتسارع فيه التطورات وتتلاحق التقنيات المتجددة، من المهم مواكبة المستجدات واستشراف ما هو آت منها حفاظاً على زخم التقدم في مسيرة التحول الرقمي. هذه الوثيقة التي نطلقها اليوم تؤكد ريادة دولة الإمارات من حيث امتلاك منظور مستقبلي للطيف الترددي، وتندرج في سياق الرؤية الاستشرافية للطيف الترددي في العقد القادم».



من جانبه أكد المهندس سلطان البلوشي، مدير سياسة الطيف الترددي في الهيئة أن إطلاق هذه الوثيقة سيحدث نقلة نوعية في طريقة عمل نظام إدارة الطيف الترددي، وقال: «اعتماداً على خارطة الطريق للمشاريع والعمليات المرتبطة بهذه المبادرة، سوف تسهم هذه الوثيقة في رفع مستوى الاستدامة التنظيمية لقطاع الاتصالات، إلى جانب ما ستحققه من فوائد على مستوى تحسين خدمات تصاريح الطيف الترددي التي يتم توفيرها للتقنيات الحديثة في الدولة، وذلك بفضل تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي التي سيتم تضمينها في هذا النظام المستقبلي».

وتنطلق الهيئة في إطلاق الوثيقة البيضاء من مجموعة من العوامل التي تلخص رؤية الهيئة المستقبلية لإدارة الطيف الترددي، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، والمحور الرابع من رؤية «نحن الإمارات 2031»، الذي يتحدث عن «المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً»، إلى جانب تحقيق رؤية الهيئة الاستراتيجية المتمثلة بالمضي قدماً نحو أنظمة تقديم خدمات وإدارة للموارد أكثر مرونة واستجابة. كما تراعي الوثيقة البيضاء في مضمونها تلبية متطلبات مجموعة من العوامل الدافعة للتطوير في إدارة الطيف الترددي للتقنيات والخدمات اللاسلكية، بما في ذلك تطوير قدرات الأجيال الحديثة من شبكات الهاتف المتحرك ومنها الجيل السادس (6G)، ومراعاة الطلب المتزايد على استخدام الطيف الترددي لمختلف القطاعات، والحاجة إلى تحسين الاتصال، والأهمية المتزايدة للتقنيات والأنظمة المستدامة وتقليل أثر البصمة الكربونية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتعتمد الهيئة لتحقيق هذا المنظور المستقبلي مجموعة من السيناريوهات التي تتضمن جعل المستخدمين جزءاً من نظام الإدارة المرنة للطيف الترددي، إلى جانب تعزيز الذكاء الاصطناعي في عملية النظام الآلي لإدارة الطيف الترددي، وصولاً إلى قدرة النظام على توقع احتياجات المستخدم وتلبيتها، وبالتالي تعزيز الاستقلالية اللازمة لتنفيذ المرونة المطلوبة كهدف رئيسي للوثيقة متمثل بتمكين الهيئة للمستخدمين من تصاريح استخدام الطيف الترددي بمختلف نطاقاتها بسرعة ومرونة، إلى جانب مجموعة أهداف أخرى تتضمن رفع مستوى رضا المتعاملين فيما يتعلق بسهولة تقديم الطلبات أو سرعة الحصول على التصريحات في فترات زمنية أقصر، إلى جانب تحسين الكفاءة الطيفية في تشغيل الخدمات.