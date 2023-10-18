«سبلنك» تستعرض دورها في المرونة الرقمية خلال مشاركتها للمرة الأولى في «جيتكس»



أعلنت شركة «سبلنك» (Splunk)، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وقابلية المراقبة، عن أول مشاركة لها في الدورة الثالثة والأربعين لمعرض جيتكس غلوبال لهذا العام.

ويشكّل معرض جيتكس غلوبال، وهو حدث التكنولوجيا الأكثر شهرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فرصة مواتية واستثنائية لشركة «سبلنك» لتأكيد التزامها بتحسين مزايا وقدرات المرونة الرقمية، وتعزيز كفاءة الأمن السيبراني.

وكذلك لتوجيه وإرشاد المؤسسات نحو استخدام منصتها الموحدة للأمن وقابلية المراقبة لضمان أمن وكفاءة أداء أنظمتها الرقمية. وتأكيداً على ما تحظى به هذه المنطقة من أهمية كبيرة، سيقوم غاري ستيل، رئيس شركة «سبلنك» ورئيسها التنفيذي، بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط وحضور معرض جيتكس لهذا العام. ويمثل حضوره دليلاً راسخاً على تفاني شركة «سبلنك» وحرصها على تعزيز توقعاتها في منطقة الشرق الأوسط ومنحها بُعداً جديداً.



وأعرب أحمد السعدي، نائب رئيس شركة «سبلنك» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن سروره البالغ بالمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، بالقول، «نحن نرى في جيتكس جلوبال 2023 منصة مواتية وغير مسبوقة تتيح لشركة «سبلنك» فرصة قيّمة لإبراز أهمية المرونة الرقمية وتبادل الأفكار حول مشهد الأمن السيبراني السريع التطور وقابلية المراقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لدينا يقين راسخ بأن هذه المنطقة تمتلك إمكانات هائلة للابتكار التكنولوجي، ونحن ملتزمون بدعم عملائنا في رحلات تحولهم وازدهارهم».

وفي هذا العام، من المرتقب أن تسجل شركة «سبلنك» حضوراً بارزاً لها في معرض جيتكس يجعلها محط أنظار الزوار والمهتمين، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والعروض التوضيحية الجذابة. وسيتمكن الحضور من وضع مهاراتهم في القيادة على المحك من خلال تحدي بعضهم البعض في جهاز محاكاة سائقي السباقات (Racing Driver Simulator) من «سبلنك». يتيح جهاز المحاكاة للمشاركين مشاهدة البيانات في الوقت الفعلي حول أدائهم في القيادة.

كما ستعرض شركة «سبلنك» أيضاً منصة «سبلنك إيدج هاب» (Splunk Edge Hub) التي تم إطلاقها أخيراً. وتدعم منصة «إيدج هاب» التكامل الرأسي للبيانات الناتجة عن أجهزة الاستشعار وأجهزة إنترنت الأشياء والمعدات الصناعية، وذلك لإتاحة إمكانية تحسين عملية صنع القرار في الظروف التشغيلية ومراقبة الأصول أثناء رحلة التحول نحو تحقيق مزيد من المرونة الرقمية.

سيتم توزيع منصة «سبلنك إيدج هاب» حصرياً من خلال شركاء معتمدين من المتخصصين في هذا المجال الذين يمكنهم تصميم حلول ملائمة لمعالجة التحديات الحرجة التي تواجه الأعمال والعمليات التشغيلية ضمن قطاعاتها. وتتوفر منصة «سبلنك إيدج هاب» حالياً بإصدار محدود في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها خطط للتوسع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا المحيط الهادئ.