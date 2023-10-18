«ستار تشارج» تؤسس مقرها الإقليمي في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي



أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار اليوم، على هامش مشاركته في فعاليات معرض جيتكس غلوبال، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «ستار تشارج» والتي تعتزم توسيع عملياتها العالمية من خلال تأسيس مقرها الإقليمي في مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) في أبوظبي.

وتعتبر «ستار تشارج» من الشركات الرائدة في تطوير حلول الطاقة الذكية، إذ توفر مجموعة كاملة من تجهيزات شحن المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة والبرمجيات والخدمات. وتجري الشركة الكثير من أنشطة البحث والتطوير التي تركز على ابتكار حلول الطاقة الجديدة من خلال توظيف التقنيات المتقدمة مثل إنترنت الأشياء، والتوزيع الحيوي للطاقة، وأنظمة التواصل بين المركبات وكافة العناصر المرورية في الطرقات (V2X).



وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «نرحب بانضمام شركة «ستار تشارج» إلى مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، حيث ستستفيد الشركة من تواجدها ضمن منظومة متكاملة وداعمة للأعمال تساهم في دفع آفاق مستقبل التنقل المستدام في جميع أنحاء العالم».

من جانبها، قالت كلير وانغ، مديرة شركة «ستار تشارج» في دول مجلس التعاون الخليجي: «يشرفنا في «ستار تشارج» توقيع هذه الشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث إن التزامنا بالابتكار في الأنظمة والبنى التحتية للمركبات الكهربائية، إلى جانب قدرات الدعم الهامة والبناءة التي يوفرها كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ومدينة مصدر، ستساهم في رسم ملامح مستقبل مشرق للتنقل المستدام في المنطقة. لا شك أن هذه الشراكة ستمثل حافزاً هاماً لنمو معدلات انتشار المركبات الكهربائية والتحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وذكاء وحفاظاً على البيئة».



وقد تم تصميم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) العالمي بهدف الارتقاء بجهود تطوير المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، حيث ستتمكن الشركات من الاستفادة من الدعم الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار الشهادات وتوفير الخدمات وورش خدمة وتخزين ومرافق التصنيع وتوفير التكامل اللوجستي على المستوى العالمي.



