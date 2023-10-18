«دبي الرقمية» تُطلق «دليل دبي لتوحيد البيانات» في جيتكس غلوبال 2023

أطلقت هيئة دبي الرقمية من خلال مؤسسة بيانات وإحصاء دبي التابعة لها مشروع «دليل دبي لتوحيد البيانات» الإرشادي للجهات الحكومية، والذي يهدف إلى توحيد معايير إدخال البيانات في المواقع الإلكترونية لهذه الجهات، وذلك ضمن مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال 2023» والذي يستضيفه حالياً مركز دبي التجاري العالمي.



وتسعى دبي الرقمية من خلال الدليل إلى توحيد هيكل البيانات في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى رفع مستوى جودتها وضمان دقتها، فضلاً عن تحسين ترابط البيانات استعداداً لدعم مبادرات حكومة دبي المختلفة.



وأكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، أن منظومة البيانات في إمارة دبي أثبتت على مدار السنوات كفاءتها العالية للمساهمة في تسهيل حياة الناس، وتقديم الدعم لعمليات صناعة القرار، ووضع السياسات بمختلف المجالات نحو مستقبل أفضل، من خلال توظيفها في المشاريع والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات وتطلعات الناس. ويأتي إطلاق «دليل دبي لتوحيد البيانات» استكمالاً لجهودنا في رفع جودة بيانات الإمارة خلال مسيرة التحول الرقمي الشامل.



وأضاف آل ناصر: «لا شك أن النجاحات التي حققها قطاع البيانات والفوائد الكبيرة التي قدمها على جميع الصُعد لم تكن لتتحقق لولا التعاون الكبير من قبل كافة الجهات الحكومية وجهودها في عمليات جمع وتبادل البيانات وفق أُسس منظمة ودقيقة وذات خصوصية، واليوم نوجه الدعوة لجميع هذه الجهات للاستفادة من الدليل واعتماده وتطبيق آلياته لما له من تأثير إيجابي على تجربة المتعاملين في توحيد عمل الأنظمة الرقمية التي يستفيد منها في حياته واحتياجاته اليومية».



وقالت سارة الزرعوني، مدير إدارة البيانات وشؤون الامتثال: «صممنا هذا الدليل لنزود الجهات الحكومية في دبي بمجموعة من معايير إدخال البيانات لضمان التناغم بين جميع النماذج والنظم الحكومية في جمع البيانات وتخزينها، وفقاً لمعايير جمع وحفظ البيانات عالمياً».

ومن خلال الدليل، تُحدد دبي الرقمية المتطلبات القياسية لعمليات إدخال وجمع البيانات في حكومة دبي، بغرض التأكد من أن جميع النماذج والأنظمة الحكومية تقوم بجمع البيانات وتخزينها باستمرار بطريقة دقيقة ومتسقة ومتوافقة مع قانون البيانات في الإمارة.

وتم تصميم الدليل ليوضح تفاصيل متطلبات إدخال البيانات القياسية لكل سمة مستخدمة في نماذج الخدمة للجهات الحكومية، إلى جانب تقديم أمثلة لتوضيح الطريقة الصحيحة لإدخال هذه البيانات. وتتوافق المتطلبات في هذا الدليل مع المعايير الدولية لجمع البيانات وتخزينها.



ويقدم الدليل آلية متكاملة لعمليات جمع البيانات في حكومة دبي، من خلال 28 معياراً موحداً يوفرها لهذه الآلية إلى جانب ما يزيد على 50 سجلاً مرجعياً يشمل التصنيفات الإحصائية المتوفرة على منصة دبي بالس، إلى جانب ستة محاور تتضمن المعلومات الشخصية، والسكانية، والعنوان على المستوى المحلي، والعنوان على المستوى الدولي والاتصال. وسيتم توفير الدليل على منصة دبي بالس ليكون متاحاً ضمن البيانات المفتوحة.