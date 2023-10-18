حكومة الشارقة تستعرض «الويب 3.0» و«الميتافيرس» في «جيتكس 2023»

يواصل جناح حكومة الشارقة في معرض «جيتكس العالمي 2023» جذب كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات المرموقة والمهتمين من الجمهور العام، حيث استقبل في يومه الثالث الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، واللواء سيف محمد الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وخالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، وحمد جمعة الشامسي، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وعمر خلفان الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، والدكتور سليمان بن سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة، وعلي أحمد علي أبو غازيين، رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، والدكتور شيرزاد عبدالرحمن طاهر الأمين العام لمجمع القرآن الكريم بالشارقة، وعيسى يوسف، المدير العام لهيئة الشارقة للآثار، وإبراهيم الحوسني، مدير دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.



ويب 3.0 وميتافيرس وبلوك تشين

وشهد جناح الشارقة في قاعة أرينا بمركز دبي التجاري العالمي في يومه الثالث إطلاق دائرة التخطيط والمساحة مشروعها الجديد «التحول الرقمي باستخدام الويب 3.0» إيذاناً ببدء تطبيق تقنيات الميتافيرس التي تهدف إلى تثقيف الجمهور بالخدمات التي تقدّمها لهم في العالم الافتراضي، مثل خدمة استبدال الأراضي، التي ستمكن المستفيدين من عرض أراضيهم، وتسلم العروض الخاصة بها، وإنجاز جميع معاملات التبادل بكل سلاسة كما ستتيح لموظفي الدائرة إمكان عقد اجتماعاتهم ودوراتهم التدريبية داخل غرف الاجتماعات والتدريب في المبنى ذاته، ضمن فضاء العالم الافتراضي عبر تقنية «الميتافيرس». وإضافة إلى ذلك، ستباشر الدائرة استخدام تقنية البلوك تشين في منصة الويب الخاصة بها للاستفادة من ميزة العقود الذكية.



تراث ثقافي في العالم الافتراضي

وتماشياً مع مساعي إمارة الشارقة لتقديم محتوى أكاديمي ونشر الوعي بالتنوع الثقافي في الإمارة والعالم عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، دشنت هيئة الشارقة للآثار مشروع «مركز علم الآثار في عالم الميتافيرس»، الأول من نوعه في المنطقة على مستوى مؤسسات التراث الثقافي وعبر مبادرتي «مركز علم الآثار» و«مسار جبل خطم ملاحة الأثري»، الذي يمثّل محاكاة لأهم الكنوز الأثرية التي تحتضنها إمارة الشارقة والمدرجة في اللائحة التمهيدية للتراث العالمي ليونسكو. وتوفّر هذه المنصة المبتكرة الفرصة أمام أفراد الجمهور لمشاهدة المواقع الأثرية في الإمارة من شتى أنحاء العالم في الوقت نفسه، متيحةً لهم إمكان التفاعل معها والتحاور في أثناء تجوالهم الفعلي.



وتأتي أهمية المشروع في إبراز الدور الحضاري والتنوع الثقافي لإمارة الشارقة عبر الاستثمار في أحدث التقنيات في العالم، إيماناً من هيئة الشارقة للآثار بأن التراث الثقافي الإنساني وسيلة تواصل بين ثقافات وشعوب العالم.



سكني

كما تعزّز حضور الميتافيرس في جناح الشارقة عبر مبادرة «سكني» التي استعرضتها دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، فتوفر هذه المبادرة منصة تفاعلية مبتكرة توظّف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي؛ لإتاحة فرصة مشوّقة أمام مواطني إمارة الشارقة للدخول والاطلاع على التصميمات المعتمدة في الدائرة كما تتميّز هذه المنصة التفاعلية بإمكان استعراض أحدث التصميمات المتاحة في قاعة الاستقبال الافتراضية، واختيار التصميم بما يلائم متطلبات واحتياجات المستفيدين، ليواصلوا بعدها استكمال الإجراءات التعاقدية، مع تمكينهم أيضاً من التواصل مع موظف خدمة الاستقبال الافتراضية.



وفي إطار الحرص على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية، وقّعت دائرة الإسكان في إمارة الشارقة اتفاقية تعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بحضور خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، وإبراهيم أحمد الزعابي، رئيس إدارة تطوير الأعمال في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وإبراهيم الحوسني، مدير دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.



ورش عمل

وشهد اليوم الثالث أيضاً إقامة أربع ورش عمل كانت الأولى منها تثقيفية تحت عنوان «تقنية «شات جي بي تي» ومستقبل الجرائم الإلكترونية»، فعرّفت ندى علي السويدي من شرطة الشارقة الحضور بمستقبل الجرائم الإلكترونية عبر التقنيات والأساليب الحديثة المستخدمة من قبل قراصنة الإنترنت وتأثيرها في العالم الرقمي وأفراد المجتمع.



في حين كانت ورشة العمل الثانية بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية»، وناقش فيها خليفة الجزيري الشحي، مدير مجموعة سمارت أي أو تي، تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في إنجاز المهام اليومية.



أما الورشة الثالثة، فقد تطرّق فيها د. مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين إلى إمكانات تحسين تحليل البيانات وتعزيز الموثوقية في قطاع التمويل اللامركزي. واختتمت حكومة الشارقة فعاليات اليوم الثالث من المعرض بورشة عمل حملت عنوان «أمن العمليات في أثناء السفر» قدمها الدكتور «غريغوريوس فراجكوس»، رئيس مركز الشارقة للأمن السيبراني.