حكومة أبوظبي تستعرض مبادرات رقمية مبتكرة في جيتكس 2023

اختتمت مساء أمس فعاليات اليوم الثاني من معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، والذي شهد مشاركة موسعة من حكومة أبوظبي بقيادة دائرة التمكين الحكومي، إلى جانب أكثر من 30 جهة حكومية في الإمارة.

شهد جناح حكومة أبوظبي في اليوم الثاني من معرض جيتكس المعرض لمشاريع ومبادرات تقنية تهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات التكنولوجية التي تعكس التزام حكومة أبوظبي بالارتقاء بالخدمات الحكومية والأمن السيبراني، إضافة إلى الكشف عن أحدث إنجازاتها ضمن أجندتها الرقمية في مجالات الحلول الحكومية الرقمية وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والتمكين الرقمي.

وشهد اليوم الثاني الإعلان عن عددٍ من المبادرات والمشاريع المبتكرة، التي تهدف لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحسين تجربتهم، حيث عرضت دائرة التمكين الحكومي النسخة الجديدة من منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم»، والتي تُتيح إنجاز ما يزيد على 750 خدمة توفرها أكثر من 30 جهة حكومية في أبوظبي، إضافةً إلى باقة مختارة من خدمات القطاع الخاص المرتبطة بحياة أفراد المجتمع اليومية. وقد خضعت النسخة الجديدة من هذه المنصة الرقمية لعددٍ كبيرٍ من التحسينات والإضافات التي جرى تطويرها بناءً على آراء وتفضيلات المستخدمين، وبالاعتماد على أحدث الحلول والتقنيات التي تركز على المتعاملين، بهدف تعزيز كفاءة المنصة والارتقاء برحلة المتعاملين عند إنجاز الخدمات والمعاملات الحكومية بمختلف أنواعها، في أي وقت ومن أي مكان بسلاسة ويُسر.

وأكد أحمد تميم الكتاب رئيس دائرة التمكين الحكومي: «تأتي النسخة المحدثة من المنصة نتيجة تضافر جهود أكثر من 30 جهة حكومية تعمل معاً، لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرامية لإنشاء منظومة رقمية متقدمة للارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال الابتكار والتحول الرقمي، بما يعكس تطلعات مجتمع إمارة أبوظبي بكل شرائحه، مضيفاً: تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي في أبوظبي فإن منصة»تم«بنسختها الجديدة، تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي، والتزامها بتمكين مواطني الدولة والمقيمين فيها وتسهيل حياتهم من خلال الابتكار.



من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، ممثل منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة»تم«بدائرة التمكين الحكومي: يعود لآراء المتعاملين وتفاعلهم معنا فضل كبير في تحديث منصة»تم«التي تم تصميمها لتقديم خدمات حكومية رقمية مبتكرة تتلاءم مع احتياجات أفراد المجتمع وتطوير منصة فريدة وسلسة، تضمن الحصول على جميع الخدمات الحكومية وإنجازها بكل سهولة ويُسر.



من جهة أخرى، أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان تطبيق»إسكان أبوظبي«، وهو بوابة رقمية لخدمة العملاء مبنية على أحدث التقنيات وتعمل على تغيير طريقة تفاعل العملاء مع الهيئة. ويمكّن التطبيق الأفراد من استكشاف خيارات الإسكان والأراضي، والوصول إلى المعلومات التفصيلية واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خطط الإسكان دون الحاجة إلى القيام بزيارات أو إجراءات ورقية مكثفة.

وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن الهيئة تعمل على تبني أحدث التقنيات والأنظمة المبتكرة التي من شأنها تعزيز فعالية وكفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة في مختلف المنصات للمتعاملين. كما وأن الهيئة تحرص على تسهيل رحلة المتعامل، وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المتعاملين الحصول على الخدمات الإسكانية، بما يحقق مستوى أعلى من الرضا بين المتعاملين وتقليص مدة الانتظار وتسهيل عملية التقديم.

وأضاف المهيري»نستعرض خلال معرض جيتكس النسخة التجريبية من تطبيق إسكان أبوظبي الذي تم تطويره ليعمل كمنصة رقمية تفاعلية متكاملة رديفة لمركز إسكان أبوظبي بحيث يوفر جميع الخدمات الإسكانية التي يحتاجها المواطن خلال رحلته للحصول على المنفعة السكنية، بدءاً من مرحلة التقدم بطلب جديد مروراً بمتابعته حتى استكمال الطلب. ويوفر الربط مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ليمكن المواطنين من إتمام معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

من جانبه، عرض معهد الابتكار التكنولوجي، مركز الأبحاث العلمية الرائد عالمياً وذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، بعرض نماذجه اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر من طراز فالكون (LLMs)، والتي تمثل أول مساهمة كبيرة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويعد فالكون 180 ب أحد هذه النماذج، والذي أصبح الآن أداة قوية جداً للذكاء الاصطناعي تحتوي على 180 مليار عامل متغير، ما يجعله أحد أقوى النماذج المفتوحة للذكاء الاصطناعي في العالم وأحد أفضل النماذج المدربة مسبقاً على قائمة «هاجينج فيس» ( Hugging Face)، التي تتعقب وترتب وتقيم النماذج اللغوية الكبيرة وروبوتات الدردشة المفتوحة. وعلى الرغم من احتوائه على عوامل متغيرة أقل من غيره، إلا أن هذا النموذج يعمل بشكل مشابه لبعض النماذج الأكثر شهرة، مثل GPT-4 لــ OpenAI وأحدث نماذج Google الذي يدعم Bard.

وقالت الدكتورة ابتسام المزروعي، المدير التنفيذي وكبير الباحثين بالإنابة لدى وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي: يعد الذكاء الاصطناعي الأساس في التقدم الرقمي وتضمن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية تحقيق قفزة في التطور الرقمي على نطاق عالمي.

في عالم مترابط بشكل متزايد، كما يعد الابتكار والتعاون أمراً بالغ الأهمية. ولهذا يضمن إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مفتوحة المصدر، مثل نماذج فالكون اللغوية الضخمة، تحفيز الابتكار المتسارع في مختلف المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل والتعليم.

وتلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بضمان الشمولية في مجال التكنولوجيا وتعزيز عصر رقمي أكثر إنصافاً وتقدماً للجميع.. كما تسهم نماذج فالكون اللغوية الضخمة في تعزيز حلول التكنولوجيا المتطورة، وتمكين القدرات الرائدة في العلوم والصناعة. وتسهم في تطوير الملكية الفكرية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقيمة المحلية المضافة، وتوسيع اقتصادها المعرفي.

ومن بين المبادرات الرئيسية الأخرى التي أطلقتها حكومة أبوظبي خلال اليوم الثاني من المعرض خدمة «طلب دعم براءات الاختراع» من دائرة التنمية الاقتصادية. تم تصميم الخدمة لمساعدة المستخدمين في تقييم اختراعاتهم للتأكد من امتثالها لمعايير تسجيل براءات الاختراع وتسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم على المستوى الوطني والعالمي.

وإلى جانب مشاريع دائرة التمكين الحكومي وهيئة أبوظبي للإسكان ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فقد أطلقت حكومة أبوظبي عدداً من المبادرات ومذكرات التفاهم الأخرى التي وقعتها مجموعة من الجهات الحكومية في اليوم الثاني من المعرض، ومن بينها خدمة «طلب دعم براءات الاختراع» التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية. وهي خدمة مصممة لمساعدة المستخدمين في تقييم اختراعاتهم للتأكد من امتثالها لمعايير تسجيل براءات الاختراع على المستوى الوطني والعالمي.

وأطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة أداة ADAAi، وهي أداة شاملة للوحة التحكم التشغيلية تقدم رؤى حول العمليات اليومية للجهاز لتبسيط الكفاءة التشغيلية. كما عرض الجهاز منصة «الراصد»، وهي منصة تحليلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مخصصة لتعزيز الكفاءة في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وكشفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن مشروع رائد يركز على تطبيق تقنية «بلوك تشين» أو سلسلة الكتل ضمن أنظمتها الجمركية لإنشاء نظام لتحليل المخاطر يعتمد على بيانات موثوقة. تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء نظام قابل للتشغيل البيني يتوافق مع متطلبات العمل المستقبلي.

بدورها أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن إطلاق برنامج كفاءة وفعالية القطاع الاجتماعي، الذي يهدف إلى دعم كيانات القطاع الاجتماعي في أبوظبي في قياس الكفاءة والفعالية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وإدارة الحالات المتكاملة، وهي منصة رقمية مبتكرة مصممة لتبسيط وتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية.

كما أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منصة إلكترونية لتداول الأعلاف، متاحة لجميع الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما قدمت أيضاً نظام إدارة الأزمات والكوارث لتمكين الاستجابات الآلية للأزمات والكوارث وتوحيد البيانات في قاعدة بيانات موحدة.

الجدير بالذكر أن جناح حكومة أبوظبي، بقيادة دائرة التمكين الحكومي، عرض حتى الآن حوالي 18 مشروعاً ووقع 28 مذكرة تفاهم. ويعد الحضور المستمر للحكومة في معرض جيتكس، كما تسعى حكومة أبوظبي من خلال مشاركتها للعام الثاني عشر على التوالي في هذا الحدث العالمي، إلى تأكيد التزامها بترسيخ مكانة الإمارة الريادية في مجال التحول الرقمي الحكومي.



