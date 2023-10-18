تعاون بين «جي 42» و«أوبن أيه آي» لتطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي

أعلنت مجموعة «جي 42» الرائدة في مجال التكنولوجيا ومقرها الإمارات، عن تعاونها مع شركة «أوبن أيه آي» المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي والمطورة لبرنامج «تشات جي بي تي»، بهدف توفير حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة في الإمارات والأسواق الإقليمية.

وتركز هذه الشراكة على الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لدى شركة أوبن إيه آي في المجالات الخاصة بمجموعة «جي 42»، والتي تشمل الخدمات المالية والطاقة والرعاية الصحية والخدمات العامة. كما تتعاون الشركتان معاً على تسريع عملية تطوير الحلول بما يضمن للمؤسسات والشركات تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في استخداماتها المتخصصة.

وتتيح الحلول التي طورتها «جي 42» للشركات في الإمارات والمنطقة تبسيط عملية دمج الإمكانات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في بيئتها الحالية، مما يسهم في إطلاق العنان لإمكانات النماذج الخاصة بشركة «أوبن إيه آي».

وينبغي وجود بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي من أجل دفع هذا التوسع في كامل أنحاء المنطقة، حيث تعتزم «جي 42» الاعتماد بشكل رئيسي على إمكاناتها الهائلة لإنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، من أجل دعم عمليات الاستنتاج على المستويين المحلي والإقليمي لشركة «أون إيه آي» على مراكز بيانات «مايكروسوفت آزور».

وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: يكمن جوهر رسالتنا في استخدام الذكاء الاصطناعي للصالح العام بهدف تعزيز الابتكار والتقدم، حيث تتخطى شراكتنا مع «أوبن إيه آي» المفهوم التقليدي للتعاون التكنولوجي إلى كونها تقارباً في القيمة والرؤية. ويسرنا التعاون مع الشركة في هذه الرحلة لبناء مستقبل أفضل يستفيد الجميع خلاله من الذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»: تعكس شراكتنا مع «جي 42» التزامنا المستمر بتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، حيث نهدف إلى تزويد الشركات والمجتمعات بالحلول الفعالة التي تواكب احتياجات المنطقة من خلال الاستفادة من خبرات «جي 42» في القطاع. كما يسهم هذا التعاون في وضع الركيزة الأساسية للتقدم العادل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى العالم.

وتعتزم الشركتان مواصلة استكشاف سبل جديدة لتسريع عمليتي ابتكار وتبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلف أنحاء العالم.

وتبرز جهود «جي 42» في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال معرض جيتكس جلوبال في دبي، حيث تسلط الشركات التابعة لها الضوء على مجموعة كبيرة من المنتجات في العديد من القطاعات.



