«جيتكس إمباكت» ترسي معياراً جديداً للريادة في مجال الاستدامة وتكنولوجيا المناخ

أطلق معرض «جيتكس جلوبال» ولأول مرة «جيتكس إمباكت»، الفعالية الأبرز في المنطقة لحفز تكنولوجيا المناخ بهدف استكشاف حلول الطاقة النظيفة من أجل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك في ضوء الزخم الكبير الذي يشهده مؤتمر الأطراف (COP28). وتجمع الفعالية قادة الاستدامة العالميين لإيجاد ومناقشة حلول واستراتيجيات التحول الأخضر، مما يسهم في تمكين الشركات والمشاريع الناشئة بمجال تكنولوجيا المناخ عبر تبني خطة لدعم أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي قمة جمعت كوكبة من القادة المؤثرين خلال «جيتكس إمباكت» وحملت عنوان «التطور الصناعي: تبني الاستدامة من خلال الابتكار»، ناقش المشاركون سبل دفع عجلة الابتكار ودمج الاستدامة وتمويل الأساليب الأكثر دعماً للبيئة في القطاع الصناعي. وفي إطار مناقشة الاهتمام المتزايد بتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أوساط الشركات الكبرى، لفت المشاركون إلى نمو عدد الشركات التي تقدم تقاريرها إلى CDP، النظام الدولي الرائد للإفصاح عن الموضوعات البيئية، بنسبة 42 % خلال عام 2022. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على التحول الكبير في آلية التفكير بموضوع الاستدامة لدى أرقى مستويات القيادة المؤسسية.

وشارك في القمة كل من ديكستر جالفين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات في شركة CDP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها؛ وإيرينا جوربونوفا، نائب الرئيس لعمليات الدمج والاستحواذ ورئيس صندوق «إكس كارب» للابتكار، وشركة «ارسيلور ميتال» من المملكة المتحدة؛ ومايا مكانجي، المدير غير التنفيذي لشركة «سيل سي» في جنوب أفريقيا وشركة «ارسيلور ميتال» من المملكة المتحدة، وسلمان عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

التكنولوجيا تسهم في تعزيز عملية التعليم

تعتبر إستونيا في طليعة الدول التي تتبنى ابتكارات تكنولوجيا التعليم. وقد ارتفع عدد شركاتها الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا التعليم بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية، مما يجعلها واحدة من أهم القطاعات الديناميكية في اقتصاد الدولة، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 30-50 %.

وأشارت كريستينا كالاس، وزيرة التعليم والبحث في إستونيا، إلى دور الذكاء الاصطناعي في تحول قطاع التعليم بشكل جذري، وذلك خلال جلسة حوارية أقيمت على هامش فعاليات «جيتكس جلوبال». وقالت إن الذكاء الاصطناعي التوليدي جعل العديد من أساليب التعليم التقليدية غير مجدية. فعلى سبيل المثال، لم يعد هناك حاجة لمطالبة الطلاب بتلخيص النص فيما يمكن لتطبيق «تشات جي بي تي» أداء المهمة على نحو أفضل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل التعليم أكثر تخصصاً وملاءمة لحاجة الأفراد، مع دعم قدرات كل طالب وأهدافه بشكل أفضل مقارنة بالوسائل التقليدية. وقالت إن الذكاء الاصطناعي قادر على توفير فرص التعليم لمختلف الفئات الاجتماعية التي تواجه صعوبات اليوم، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم والمهارات اللغوية المحدودة، باعتباره ملائماً للتواصل والتطور اللغوي.

الهاتف الذكي نافذة لمستقبل مستدام

في حياتنا متزايدة الرقمنة، حان الوقت لإعادة التفكير في الجهاز الذي يمثل بوابتنا الأساسية إلى العالم الرقمي: إنه الهاتف الذكي. هذا يعني تخيل طرق جديدة لتصميم واستخدام الهواتف الذكية التي تكون أفضل من حيث التركيز على الإنسان وتوفير التجارب الأخلاقية الغامرة.

وأوضح أكيس إيفانجيليديس، المؤسس المشارك لشركة «نوثينج»، الطريقة التي تتبعها شركته لإعادة صياغة مفهوم الهواتف الذكية. وقال إن الهواتف الذكية أصبحت مصدراً رئيسياً للتشتت والضياع بدلاً من أداء هدفها الأساسي وهو دعم احتياجات البشر، حيث باتت تنتزع القيمة من المستخدمين بدلاً من تزويدهم بها. وأضاف أن شركة «نوثينج» تعالج هذه المشكلة من خلال التركيز على توفير هواتف متميزة من ناحية التصميم والابتكار وتفاعل المستخدم.

وفيما تأثرت خصوصية البيانات أيضاً، بات الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يشكل مصدر قلق متزايد. وأعرب إيفانجيليديس عن التزام الشركة بمفهوم الاستدامة، حيث قال: «بناءً على ما ذكرته، أردنا أن نبدأ صفحة جديدة وندرس كيفية معالجة أوجه القصور هذه. وحرصنا منذ البداية على تتبع بصمتنا الكربونية. ويتميز الجيل الثاني لمنتجاتنا والذي تم إطلاقه هذا العام باستخدام المزيد من المواد المعاد تدويرها إلى جانب التصميم الذي يضمن الحفاظ على دورة حياة أطول».

تقام الدورة الثالثة والأربعون من معرض «جيتكس جلوبال» خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023. وقد بلغت طاقتها الاستيعابية الكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يستضيف الحدث ما يزيد على 6,000 جهة عارضة من أكثر من 180 دولة. ويحتضن معرضا «جيتكس جلوبال» و«إكسباند نورث ستار» 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة، وهذا يتجاوز النسخة السابقة بنسبة 40 %. ويجتمع تحت مظلتهما 1800 شركة ناشئة ونخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً لتحديد ودراسة وتطوير وتمكين الأجندات الرقمية للعالم.