50 شركة مليارية بقيمة 663 مليار دولار تشارك في معرض «إكسباند نورث ستار»



جذب معرض «إكسباند نورث ستار»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، 50 شركة مليارية (يونيكورن) تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية نحو 663 مليار دولار أمريكي، ما يمثل مكانة دبي وجهة عالمية للشركات المليارية.

وتعد الشركات المليارية محركات أساسية للابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة، ويؤكد حضورها وجود منظومة تقنية متقدمة، وخاصة في ما يتعلق بنمو رأس المال الاستثماري، فضلاً عن الاستثمار الدولي.

وتأتي مشاركتها في معرض «إكسباند نورث ستار» لتشكل دعماً لأهدافه بتعزيز جهود تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركة عالمية يونيكورن - بقيمة مليار دولار أو أكثر - بحلول سنة 2033.

وتهدف أجندة دبي الاقتصادية (D33 ) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة في العقد المقبل وتعزيز مكانة دبي لتكون بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في أنحاء العالم.

وقال كريستيان ويدبروك الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الحوسبة الكمومية Xanadu Quantum Technologies، في كندا، والتي تبلغ قيمتها مليار دولار: «المرة الأولى التي أتيت فيها إلى دبي كانت في وقت سابق من هذا العام، وهذه المرة الثالثة لي هنا ويجب أن أعود مرة أخرى في غضون بضعة أسابيع أخرى. أنا حقاً أحب ذلك هنا. أعتقد أنه يعطيك مثالاً جيداً لما يمكن أن يبدو عليه المستقبل. إنها واحد من البلدان المفضلة لدي في العالم وأعتقد أن ما نقوم به هنا في الحوسبة الكمومية شيء يمكن أن يضاهي طموحات دبي وأبوظبي والإمارات العربية المتحدة كلها في ما يتعلق بالتكنولوجيا العميقة، نحن لسنا في دبي ولكننا قريبون جداً من القيام بشيء ما في أوائل العام المقبل، وهو افتتاح مكتب هنا في دبي. لقد تحدثنا مع مختلف المسؤولين الحكوميين وصناديق الثروة السيادية، وهم أيضاً متحمسون للغاية. في الواقع، أحد مستثمرينا من العام الماضي كان هيئة كهرباء ومياه دبي، وهم مهتمون جداً بالتكنولوجيا العميقة وخاصة الحوسبة الكمومية. هناك الكثير من الشركات الناشئة الرائعة هنا، والكثير من فرص التمويل، والكثير من الحاضنات، كما أنه يتمتع بأجواء رائعة وصديق للأعمال التجارية للغاية».

من جهته، قال جوناثان روس الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Groq التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي: «هذه المرة الأولى لي في دبي، وهي رائعة، لدينا مبيعات في دبي، فالموقع والبنية التحتية رائعة، فهو بجوار أكبر مطار في العالم. إنه مركز العالم الآن. ويعد معرض إكسباند نورث ستار فكرة رائعة وأعتقد أن التركيز على الشركات الناشئة وسيلة رائعة لجعل دبي مركزاً للتكنولوجيا. نبحث دائماً عن عملاء رئيسين في المنطقة، وحينما نحصل على ذلك، سنعمل على ترسيخ أنفسنا بشكل كامل في المنطقة وهذا ما نستكشفه هنا».