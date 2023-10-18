«فينتيك سيرج» تستكشف مستقبل التجزئة والدفع الرقمي

اختتمت فعالية «فينتك سيرج 2023»، المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، فعالياتها لليوم الرابع والأخير والتي أقيمت في دبي هاربر، واستقبلت الآلاف من الزوار والخبراء والمتخصصين عبر منظومة قطاع التكنولوجيا المالية.



وركزت فعاليات اليوم الأخير على مستقبل التجزئة والدفع الرقمي، حيث سلطت مريم كيوان، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «سيركل» خلال جلسة «الانتقال من التكهنات إلى ويب3 – تسليط الضوء على المدفوعات والعملات الأجنبية والمساعدات» الضوء على جهود شركتها لتوسيع حضورها على مستوى المنطقة ودولة الإمارات، موضحة أهمية خفض تكاليف المدفوعات عبر الحدود، خاصة وأن أكثر من 1.7 مليار شخص على مستوى العالم يعانون من نقص الخدمات المصرفية.



ونوهت كيوان بالحاجة الضرورية لشركات مثل «سيركل» لتوفير بدائل عن أنظمة الدفع التقليدية، قائلة: «يقوم الناس بدفع رسوم تحويل عالية تتراوح ما بين 6 وبين 8 %، ولكن استخدام العملات المستقرة مثل USDC يساهم في تقليل رسوم التعاملات. وكون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين الأكبر عالمياً على صعيد التحويلات المالية الخارجية، وباعتبار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا واحدة من أكبر ممرات العملات المشفرة على مستوى العالم، فإن هذه المنطقة تحتاج إلى مزيد من التوسع في هذا المجال».



من جانبه، قدم البروفيسور ريتشارد فيرنر، رئيس مجلس إدارة «فالهالا نيتوورك» كلمة رئيسية عن مستقبل التجزئة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع، والتي ركز فيها على العملات الرقمية للبنك المركزي وكيف أن البنوك ليست مجرد وسيط مالي بل لها دور أكبر عبر القطاعات المالية أكثر من أي وقتٍ مضى. وأوضح فيرنر الأسباب التي تجعل من ألمانيا على سبيل المثال تمتلك أكثر من عشرة أضعاف عدد البنوك المشاركة في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمملكة المتحدة، وهو الأعلى على مستوى القارة الأوروبية أوروبا، مشيراً إلى أنه كلما ارتفع الإقراض المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، كان من الأفضل لنمو وازدهار التجزئة والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية.

وقدمت جانيت آدامز، المديرة التنفيذية للعمليات في SingularityNET تصوراً لكيفية تشكيل المستقبل من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، واستكشاف بروز اتجاهات العلوم العصبية في مشهد الذكاء الاصطناعي دائم التطور، وأوضحت أن منطقة الشرق الأوسط تساهم بشكل كبير في هذه الرحلة، وسلطت لضوء على الحاجة لضمان الاستخدام الأخلاقي للتقنيات عالية المستوى، والحرص على الحد من عدم المساواة، وتمهيد الطريق لعصر إيجابي للذكاء الاصطناعي.

وقد حضر أكثر من 100 عارض و160 متحدثاً و1000 مستثمر في فينتك سيرج الفعالية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، والتي جمعت أبرز الشركات من مختلف أنحاء قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة والعالم بما فيها المصارف والمؤسسات المالية والجهات التنظيمية والشركات الناشئة والحكومات والمستثمرين.



ووفرت الفعالية التي تعقد بالتزامن مع فعاليات قمة مستقبل البلوك تشين وExpand North Star وMarketing Mania، وفي إطار فعاليات نسخة هذا العام من «جيتكس جلوبال»، منصة مهمة لربط بيئة التكنولوجيا المالية بشكل مميز.