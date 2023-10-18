«قمة مستقبل البلوك تشين 2023» تمهد الطريق لمستقبل أكثر اخضراراً

اختتمت فعاليات الدورة السادسة من «قمة مستقبل البلوك تشين 2023»، الحدث الأهم والأضخم لتقنية البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي استمرت على مدار 4 أيام في دبي هاربر، واستقطبت نخبة من الخبراء والمختصين في تقنيات البلوك تشين، والعملات المشفرة من مختلف دول العالم.

وسلطت القمة في يومها الأخير الضوء على أهمية تفعيل مساهمة تقنيات البلوك تشين في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، حيث عقدت القمة جلسة حوارية تحت عنوان «تقنيات الويب 3.0 والعمل المناخي» أدارها ميروسلاف بولزر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة IAAI والمدير الاستراتيجي لتحالف سلسلة المناخ، وشارك في الجلسة متحدثون من Evercity، ومجلس ميتافيرس العالمي، ومؤسسة كابتن بلانيت وشركة MaasVentures وشركة Krypc Technologies.



وتناولت الدكتورة جين توماسون، رئيسة مجلس ميتافيرس العالمي عدداً من المجالات المختلفة فيما يتعلق بتطبيق بلوك تشين للمناخ، وقالت: «نحتاج إلى حلول الأصول الرقمية الخضراء ـ العملات الرقمية الخضراء، والتمويل الأخضر، والسندات الخضراء - لأننا سنحتاج إلى أن نكون قادرين على دعم تمويل الاستثمار في التقنيات التي تعالج تغير المناخ، كما يتعلق الأمر بإدارة الشبكة الذكية والقدرة على القدرة على ترميز الطاقة وتخزينها وإدارة الطاقة خارج الشبكة. كما يتعلق الأمر بالـNFT والألعاب، ونحن نرى الكثير من التطبيقات الآن، في الوقت الذي تهدف فيه رموز الـNFT إلى جمع الأموال من أجل العمل المناخي، إضافة إلى اللعب لتشجيع الناس على تغيير سلوكياتهم والقيام بالمزيد من الأنشطة الذكية المناخية، وأيضاً ترميز تعويضات الكربون، وهناك الكثير من النشاط حول العالم في هذا المجال والتمويل المتجدد، وفي النهاية التحقق والقياس وإعداد التقارير، لأن ما يميز البلوك تشين هو القدرة على إنشاء طبقة ثقة في إعداد التقارير، ولكن أيضاً في ضمان وصول تمويل المناخ إلى المستفيدين».



واستضافت الجلسة الحوارية «تقنيات البلوك تشين لمستقبل أخضر» والتي تولى إدارتها خورخي كاراسكو، المدير الإداري لقسم تقنيات البلوك تشين والأصول الرقمية في شركة الاستشارات العالمية FTI Consulting نخبة من المتحدثين من ممثلي جمارك دبي، وشركات إنجينستارتر وتك ماهيندرا، وAlif Techologies، حيث أشار نيماناند بوبادي، مدير البرنامج الاستراتيجي في جمارك دبي إلى أن دولة الإمارات شهدت على مستوى القطاع التجاري الحيوي نمواً ملحوظاً بنسبة 41% في صادراتها، مما أحدث تحولاً واضحاً في المشهد الاقتصادي، وقال بهذا الصدد: «إننا ندرك أهمية الوثائق التجارية في التعاملات، لذا يعتبر مشروعنا Dewayne Custom، رائداً على مستوى المنصات القائمة على تقنيات البلوك تشين، إذ يعمل على ربط العمليات اللوجستية والخاصة بالتجارة الرقمية والجهات الحكومية لتمهيد الطريق أمام بناء عالم رقمي بالكامل، حيث يمكنكم أن تجدوا جميع الفواتير والوثائق الحكومية والمعاملات ضمن نسخة واحدة يمكن قراءتها عن طريق البلوك تشين».



وفي معرض حديثه عن دور شركة إنجينستارتر في مجال التمويل الأخضر بإمارة دبي، قال براكاش سوموسوندرام المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «إنجينستارتر»: «لقد كشفنا خلال مشاركتنا في قمة «مستقبل البلوك تشين» عن علامة تجارية جديدة تحمل اسم IRM، وهي تركز بشكل كامل على التمويل الخاص، خاصةً في ظل الحاجة العالمية لتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ بالتزامن مع ازدياد إطلاق المشاريع التي تعنى بمجال الطاقة المتجددة والمستدامة، والتي تتطلب التمويل. ولذلك، أطلقنا منصة مقرها الرئيسي في دبي، وسنتولى تنظيم عملياتها وخدماتها للمستثمرين المعتمدين، بما يضمن تحقيق تمويل أخضر ومستدام».



وسلطت القمة الضوء أيضاً على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في تبني تقنيات الويب 3.0 والأصول الافتراضية، وخاصةً بعد إطلاق أول إطار تنظيمي مستقل في العالم من خلال سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). وقدمت كريستي سوارتز، شريك التكنولوجيا المالية في DLA Piper، وعمار فهمي، المدير القانوني في DLA Piper، عرضاً حول «تطوير أول لوائح مخصصة للأصول الافتراضية في العالم بالشراكة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية»، وقالت كريستي سوارتز قائلة: «يبدو مستقبل البلوك تشين في دبي إيجابياً، وهذا ما يعود الفضل فيه إلى جهود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، والتي قامت بوضع التشريعات وفقاً لمعايير عالية المستوى. لقد قمنا بالنظر إلى عشرين تشريعاً، وتضمنت معايير مختلفة. إلا أن ما شهدناه مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية كان متقدماً جداً، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين علينا القيام به في هذا المجال. هذه بداية جيدة فعلى سبيل المثال لدى هونج كونج ودبي الآن مذكرة تفاهم للنظر في الأمور المتعلقة بالأصول الافتراضية وتبادل المعلومات، وهذا مفيد من الناحية التشريعية».

ورحبت «قمة مستقبل البلوك تشين 2023» التي عقدت من يوم الأحد 15 أكتوبر واختتمت فعالياتها اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 في دبي هاربر، أكبر مرفأ لليخوت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة، وشملت مؤسسات حكومية وجهات تنظيمية من أكثر من 50 دولة، حيث جمعت أبرز الشركات والمساهمين في تطوير تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة الذي اجتمعوا في دبي تأكيداً على مكانة دبي الرائدة في هذا المجال.



