12 شركة ضمن جناح إستونيا في «جيتكس 2023» لقيادة مستقبل التكنولوجيا



تشارك إستونيا، الدولة الرائدة عالمياً في الابتكار الرقمي، في معرض «جيتكس غلوبال 2023 الذي يُعقد حالياً في دبي؛ لتعرض إنجازاتها التكنولوجية المتقدمة، وتستكشف فرص التعاون مع شركاء إقليميين وعالميين.



ويضم جناح إستونيا تحت مظلته 12 شركة تكنولوجية متخصصة في مختلف مجالات الابتكار التكنولوجي؛ مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات التقنية.



وتسعى كل من هذه الشركات إلى استثمار الفرصة السانحة في «جيتكس العالمي 2023» الذي يُعد أحد أهم المعارض التقنية في العالم؛ لتعريف الزوار والمشاركين إلى أحدث ابتكاراتها الرائدة في مجال التقنيات المتقدمة، وإبرام صفقات مع شركاء من المنطقة والعالم.

وتعد إستونيا واحدة من أهم الدول الرقمية على مستوى العالم بفضل تجربتها الناجحة في توظيف التقنيات المبتكرة والمتقدمة في مجال الخدمات الحكومية، ما يضعها في صدارة المشهد التقني العالمي. وتتباهى الدولة باحتضان عشر شركات أحادية القرن «يونيكورن»، وبتفوُّقها على غيرها من الدول الأوروبية بوجود أكبر عدد من الشركات الناشئة الناجحة فيها قياساً بعدد سكانها.

وتحمل الشركات المشاركة في جناح إستونيا مزيجاً واسعاً من الخبرات والتخصّصات إلى المعرض؛ بدءاً من خدمات الدفاع السيبراني وحلول التنقل الذكية، وانتهاءً بخبراء عالميين في الاتصال ورواد في تكنولوجيا التدفق الميوني «Muon Flux» المصممة لتعزيز ممارسات السلامة والبناء في العديد من الصناعات.

يُذكر أن بعض الشركات الإستونية المشاركة؛ مثل Nortal المتخصصة في تطوير التقنيات المتقدمة، وAuve Tech الرائدة في تصنيع المركبات ذاتية القيادة، قد أسست وجوداً لها في المنطقة، ووقعت مذكرات تفاهم مع ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ما يعكس تطلعها إلى التعاون وإقامة شراكات في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن تكشف Auve Tech، الشركة الطليعية في مجال المركبات ذاتية القيادة على مستوى إستونيا، عن الجيل الجديد من مركباتها ذاتية القيادة «MiCa» لأول مرة في المنطقة خلال معرض جيتكس العالمي 2023. وتمثل «MiCa» طفرة إبداعية في هذا النوع من المركبات، وتتميز بأجهزة استشعار متقدمة وحلول برمجية تدفع حدود القيادة الذاتية إلى آفاق جديدة.

وإذ تم اختبارها بنجاح على الطرق في اليابان، فمن المتوقع أن تشكل «MiCa» علامة فارقة عالمياً في مجال النقل ذاتي القيادة. واستناداً إلى هذه الإنجازات، سيكون «تافي رويفاس»، رئيس وزراء إستونيا السابق، حاضراً في المعرض للمشاركة في جلسات حوارية حول مستقبل المركبات ذاتية القيادة، والمسائل التشريعية المرتبطة بها، والمجال الأوسع لوسائل النقل اللوجستي.

كما سيكون المعرض منصةً مثالية للدولة الأوروبية تشارك عبرها تجربتها في إعداد الكوادر الماهرة والمبدعة التي تقف وراء الإنجازات الرائعة التي حققتها في مجال التكنولوجيا. فقد وضعت إستونيا برامج تعليمية متخصصة في متناول طلابها الشباب لتحفيزهم على التخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجذب المواهب من الصناعات المتنوعة لاستكشاف مجال البرمجة. وانطلاقاً من ذلك، سيشهد معرض جيتكس مشاركة وزير التعليم الإستوني الذي سيناقش موضوعات مهمة؛ مثل مهارات أجيال المستقبل، وحلول تكنولوجيا التعليم المبتكرة، وقوة التعلم القائم على الذكاء الاصطناعي.

وحري القول إن التقنيات والخدمات المبتكرة التي تقدمها إستونيا ليست جديدة على المنطقة، فقد أدى إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي الإستوني في عام 2022 إلى توطيد التعاون بين البلدين ودفع عجلته إلى الأمام.



