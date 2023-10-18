«إكس» تحتاج «وسائل الإعلام القديمة» التي يكرهها إيلون ماسك بشدة

تعتبر منصة التواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف باسم تويتر، بمثابة موقع للعجائب، حيث يمكن للصحافيين التظاهر بأنهم مشاهير، كما يمكن للمشاهير التظاهر بأنهم صحافيون.

إنه نوع من التبادل يمكن فيه مقايضة رأس المال الفكري برأس المال الاجتماعي، والعكس بالعكس، حيث يمكن أن يصبح المراسلون المتلعثمون رائعين وذوي شعبية واسعة، كما يمكن اعتبار غاري لينيكر، معلقاً سياسياً بارزاً.

لكن هذا العالم يشهد انهياراً سريعاً حالياً على المنصة، التي أعاد إيلون ماسك تسميتها بـ «إكس»، فلم يعد بإمكان المستخدمين الحصول على علامة التوثيق الزرقاء، لمجرد أن حساباتهم «تحظى باهتمام عام»، بل تُشترى حالياً هذه العلامة من قبل أي شخص يريد ذلك.

ولا يقتصر الأمر الآن على تضخيم الحسابات المدفوعة بواسطة خوارزميات النظام الأساسي في منصة «إكس»، مع جعل هذه الحسابات مرئية لعدد أكبر من الأشخاص، وزيادة عدد الكلمات التي يمكن استخدامها في التغريدات، بل يمكن لأصحاب هذه الحسابات السماح فقط للمستخدمين الآخرين من أصحاب الحسابات الموثقة، بالرد على تغريداتهم.

لقد كان مصطلح «العلامة الزرقاء» يستخدم سابقاً لوصف حسابات المشاهير، التي تم التحقق منها ومن مصداقيتها، والذين لم يتضمنوا فقط الصحافيين ولاعبي كرة القدم، بل أيضاً الأكاديميين والسياسيين، وغيرهم من الشخصيات العامة. وقد كان لهؤلاء الأشخاص تأثير كبير جداً على المنصة.

إلا أن النظر إليهم على أنهم يمثلون الفضيلة، ويعظمون الأخلاق، كان أمراً ضاراً. وكان ينبغي إعادة النظر في الجماهيرية التي يحظون بها. وعلى الرغم من أنني كنت أملك أحد هذه الحسابات القديمة التي تم التحقق منها، إلا أنني أتعاطف مع هذا الرأي. لكن المعلومات الخاطئة والمضللة التي انتشرت حول الفظائع الأخيرة في الشرق الأوسط، تظهر مدى سوء النسخة الجديدة من المنصة التي يقدمها ماسك.

لم يكن إسقاط حرس تويتر القديم، هو الهدف المعلن لتغييرات ماسك. وبدلاً من ذلك، فقد كان من المفترض أنه كان يحاول جعل المنصة «المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم».

ولكن من خلال تضخيم أصوات أي شخص يريد دفع ثمانية دولارات، فإنه يكبت أصوات أولئك الذين لا يفعلون ذلك، بما في ذلك العديد من الأشخاص الذين يكتبون لما يسميه «وسائل الإعلام القديمة»، والتي كان «ماسك» يشن حرباً صريحة عليها منذ بعض الوقت. فقد كتب الرجل، البالغ من العمر 52 عاماً، في نهاية سبتمبر: «الصحف في الأساس تنشر فقط الأخبار التي قرأتها في اليوم السابق على منصة إكس». وكتب في منشور آخر: «لم أعد أقرأ الدعاية الإعلامية القديمة. أحصل على أخباري فقط من إكس - فهي أكثر سرعة، ولديها خبراء عالميون حقيقيون في مختلف الموضوعات والكثير من الفكاهة».

كما قرر أيضاً إزالة العناوين الرئيسة من الروابط الإخبارية، مدعياً أن هذا من شأنه أن «يحسن المظهر الجمالي بشكل كبير»، واقترح أن «أفضل شيء هو نشر المحتوى بشكل طويل على هذه المنصة».

إن وجهة نظر ماسك بشأن العلاقة بين استهلاك الأخبار وإنتاج الأخبار ومنصة إكس، هي رؤية تبسيطية- بل هي وجهة نظر غبية. نعم. هو محق في اعتقاده أن معظم الناس يحصلون على أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام. فقد خلص تقرير حديث صادر عن جامعة أكسفورد ومعهد رويترز لدراسة الصحافة، إلى أن المزيد من الأشخاص أصبحوا يحصلون الآن على الأخبار عبر بوابات التواصل الاجتماعي، أكثر من المواقع الإخبارية بنسبة %30 للأولى، مقابل 22 % للأخيرة. لكن، من يعتقد ماسك يقدم هذه الأخبار على المنصات؟ لقد وجد التقرير نفسه أن الأشخاص يولون اهتماماً أكبر لوسائل الإعلام الرئيسة وصحافييها، أكثر من أي شخص آخر على إكس.

علاوة على ذلك، من هم هؤلاء «الخبراء العالميون الحقيقيون» الرائعون، الذين يعتقد ماسك أنهم يستطيعون تقديم الأخبار دون الحاجة إلى الشخص الذي تتمثل وظيفته الواضحة في جمع هذه الأخبار، والتدقيق فيها، والتأكد من صحتها من مصدر آخر، ووضعها في سياقها، وترجمتها إلى شيء مفهوم، وتحريرها، وإخضاعها للفحص من قبل محامٍ، والتأكد من أن لها بعض التأثير على الحقيقة؟.

إنني أرحب بألّا تتضمن منظومة الأخبار الصحافيين العاملين في المؤسسات الرئيسة فحسب، بل يشمل أيضاً الصحافيين المستقلين الذين، على سبيل المثال، يكتبون على منصة «سابستاك»، أو لديهم بث صوتي «بودكاست» خاص بهم، و«المواطنين الصحافيين» الذين يمكنهم الإبلاغ عما يحدث على أرض الواقع في الوقت الفعلي. لكن فكرة أننا يجب أن نعتمد على هذه المجموعات، ونثق بها أكثر من «وسائل الإعلام القديمة»، هي فكرة خاطئة.

الصحافيون المستقلون يجب أن يكونوا محتالين على نحو ما، إذ عليهم الترويج لمحتواهم بطريقة نُعتبر نحن ممن لدينا امتياز العمل في المؤسسات الإعلامية، محميون منها. وعليهم أن يؤثروا في الجمهور للتفاعل معهم. وقد يكون من المفيد لهم أن يكونوا ذوي آراء معارضة ومناقضة، لكن هذا قد يجعل مواقفهم مرتعشة، يتم اتخاذها لإرضاء الجمهور، بدلاً من أن تكون نتيجة لتحليل دقيق للمسألة المطروحة.

لذا، نعم، بالتأكيد، تعاني «وسائل الإعلام القديمة» من كافة أنواع المشكلات – بعضها خطير - ويمكننا دائماً القيام بما هو أفضل فيها، لكن فكرة أن «الخبراء» الذين يدفعون مقابل التأثير في وسائل التواصل الاجتماعي، هم مصدر أفضل للأخبار من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية التي تتمتع بعقود من الخبرة، هي فكرة تنطوي على قدر كبير من المغالطة - كما هو الحال للأسف مع الفكرة القائلة بأنه يمكنك قضاء أكثر من حوالي أربع دقائق على تطبيق «بلوسكي» في هذه المرحلة، دون الشعور بالملل الشديد، بحيث يتعين عليك العودة خلسة إلى «إكس».