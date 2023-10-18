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حمدان بن محمد: دبي تمد الجسور من أجل مستقبل رقمي وتكنولوجي أفضل

10/18/2023 3:00:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن إطلاق معرض "جيتكس أوروبا" والذي ستستضيفه برلين في مايو 2025،
كأضخم معرض تكنولوجي في العالم، ما
يعكس فكر دبي القائم على الشراكة والتعاون ومد الجسور من أجل مستقبل أفضل.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فخورون اليوم بالإعلان من دبي عن انطلاق معرض "جيتكس أوروبا 2025" الذي سيقام في برلين في مايو 2025".

وأضاف سموه: "هذا الإعلان يرسخ مكانة جيتكس كأضخم معرض تكنولوجي في العالم ويعكس فكر دبي القائم على الشراكة والتعاون ومد الجسور من أجل مستقبل أفضل".

وتابع سموه: "في العام الماضي شهدنا الإعلان عن جيتكس أفريقيا الذي استضافته مراكش المغربية بجهود فريق مركز دبي التجاري العالمي، واليوم تمد دبي جسوراً جديدة من أجل مستقبل رقمي وتكنولوجي أفضل ... هذا هو ممر دبي التكنولوجي العالمي".

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