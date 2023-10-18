السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
دعت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان المواطنين السعوديين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً، وأهابت بالمواطنين كافة للتقيد بقرار منع السفر.
وقالت
السفارة السعودية في لبنان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"
: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ،لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً ، كما أنها تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم".
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