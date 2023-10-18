السعودية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فوراً

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان المواطنين السعوديين إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً، وأهابت بالمواطنين كافة للتقيد بقرار منع السفر.



وقالت

السفارة السعودية في لبنان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"

: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ،لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً ، كما أنها تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم".





