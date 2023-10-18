صحراء النقب.. عامرة بالخطط من خارطة موريسون إلى حرب غزة

سلطت الأحداث الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل وهجوم الأخيرة المستمر على قطاع غزة، الضوء على أماكن مقترحة في محيط قطاع غزة لنزوح السكان إليها وسط دعوات إسرائيل بتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، الأمر الذي دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى رفض هذا المخطط بشكل قاطع، واقتراح النقب كملجأ للفلسطينيين الفارين من الحرب إلى أن تستقر الأوضاع في غزة.

تعد منطقة صحراء النقب موطناً لقبائل عربية على صلة قرابة مع قبائل عرب سيناء، ويقطنها اليوم نحو 300 ألف نسمة. ودخلت النقب في خطط الاستيطان في وقت متأخر من الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين والتي بدأت تتكثف منذ عام 1903.

بقيت منطقة النقب في معزل عن خطط الهجرة حتى عام 1946 أي قبل عامين فقط من قرار الأمم المتحدة تقسيم فلسطين وإعلان دولة إسرائيل.

فقد أقرت لجنة التحقيق الأنغلو-أمريكية في 20 أبريل 1946، إنشاء لجنة جديدة لتحديد كيفية تنفيذ المقترحات الأنغلو-أمريكية، بقيادة نائب رئيس الوزراء البريطاني هربرت موريسون والدبلوماسي الأمريكي هنري فرانسيس غرادي.

كانت خطة موريسون–غرادي، المعروفة أيضا باسم "خطة موريسون" أو خطة الحكم الذاتي على صعيد المقاطعة، تقضي بإنشاء وصاية فدرالية موحدة في فلسطين الانتدابية، أعلن عنها في 31 يوليو 1946.

كانت خريطة هذه الخطة أقل من طموحات الوكالة اليهودية المشرفة على مشروع دولة إسرائيل، فقد استثنت خطة موريسون–غرادي منطقة صحراء النقب المذكورة في "التوراة" من مشروع دولة إسرائيل، وتم تصنيفها منطقة حكم ذات عربية للقبائل العربية. ورداً على ذلك، سارعت الوكالة اليهودية إلى إعلان مشروع عرف باسم "11 نقطة" الخاصة بإنشاء 11 مستوطنة في النقب في عام 1946، وذلك قبل قرار تقسيم فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل.

كان الهدف من الخطة ضمان ضَم النقب ذات الأغلبية العربية إلى دولة إسرائيل في التقسيم، إضافة إلى إيجاد موطئ قدم عسكري للوكالة في المنطقة قبل بدء حرب التقسيم.

تطورت هذه النقاط لاحقاً إلى ما يعرف اليوم بمستوطنات "غلاف غزة" التي هاجمتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر.

"ديمونا" والتنمية

ومنذ النكبة الفلسطينية عام 1948، شهدت صحراء النقب عشرات المشاريع البرّاقة من قبل إسرائيل، بعضها تم تنفيذه بالفعل، مثل الزراعة الصحراوية الأكثر تقدماً في العالم، وبعضها كان مجرد عناوين لإخفاء أمور أخرى، مثل مفاعل ديمونا الذي أطلق تحت شعار "تنمية النقب" وسكانها البدو منذ عام 1964 قبل أن تتبين الأغراض العسكرية النووية للمفاعل في الثمانينيات.

و«رمات النقب»، وهو اسم المشروع الزراعي في صحراء النقب، واحدة من أكبر وأنجح المناطق الزراعية في إسرائيل. تم تطوير المعرفة الزراعية في المنطقة على مدار الخمسين عاماً الماضية في مركز الزراعة التجريبية الصحراوية.

وتعد الخضراوات من المحاصيل الرئيسية المزروعة في صحراء النقب، ويقدر إجمالي الإنتاج السنوي بحوالي 177 مليون دولار. ما يقرب من 70 ٪ من إجمالي الإنتاج يذهب إلى الصادرات، في المقام الأول إلى أوروبا والولايات المتحدة. هناك أيضاً محطة لتحلية المياه قليلة الملوحة في المنطقة تنتج 3.5 ملايين متر مكعب من المياه عالية الجودة لاستخدامها محلياً من قبل السكان.

قرى "معترف بها"

تمتد صحراء النقب على مساحات شاسعة تبلغ 14 ألف كيلومتر مربع، ويقطنها 300 ألف فلسطيني، يعيشون في تجمعات بدوية منتشرة في نواحي المنطقة، التي تصنفها إسرائيل بقرى معترف بها، وهي أشبه بتجمعات سكنية تعاني قلة الميزانيات ونقص الخدمات التي تقدمها لها، أما الشق الآخر فهي قرى لا تعترف بها إسرائيل وتعتبرها تجمعات سكانية غير مرخصة رسمياً، ووفقاً لذلك لا تمدها بالخدمات الأساسية من خطوط الكهرباء والمياه، ومسطحات البناء والمواصلات، الأمر الذي يجعل تلك المناطق تعيش ظروفاً مأساوية.

وفي

ديسمبر 2013 أعلن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تراجعت عن مخطط مثير للجدل لنقل آلاف من البدو العرب في صحراء النقب ومصادرة أراضيهم ضمن ما عرف بـ"مخطط برافر".

وفي مارس 2022 صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة أربع مستوطنات جديدة في النقب ضمن مساعيها لإعادة توزيع السكان وتخفيف الضغط على مدن مزدحمة مثل حيفا ويافا وتل أبيب، إلا أن قلة من المستوطنين يختارون بأنفسهم الانتقال إلى صحراء النقب.



وقال وزير البناء الإسرائيلي زئيف إلكين، إن الإقامة الجديدة في النقب هو "حلم الاستيطان الصهيوني" و"سيحرك انتقال سكان من وسط اسرائيل إلى جنوبها، وسيعزز اقتصاد النقب وأمن السكان في المنطقة كلها".

ويتندر سكان أن الإقامة في مستوطنات النقب، رغم أنها بعيدة عن الصحراء القاسية في الجنوب وقريبة من غزة، تجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية!









