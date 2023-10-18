إنفانتينو يؤكد تواجد كأس العالم 2034 في آسيا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا”، القارة التي تستضيف بطولة كأس العالم عام 2034.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا” في تصريحات رسمية: بناءً على قرار فيفا فإن بطولة كأس العالم 2034 ستكون في قارة آسيا فقط.
وأكد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في بيان رسمي: كاتحاد نؤكد الدعم المطلق مع الدول الأعضاء، والوقوف الكامل مع المملكة العربية السعودية في ملف ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034.
وفي وقت سابق، قال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني: يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
وأضاف البيان: كانت المملكة العربية السعودية أعلنت يوم الأربعاء الماضي 4 أكتوبر عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع.
وأضاف المسحل: المملكة تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.
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