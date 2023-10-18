إنفانتينو يؤكد تواجد كأس العالم 2034 في آسيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا”، القارة التي تستضيف بطولة كأس العالم عام 2034.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا” في تصريحات رسمية: بناءً على قرار فيفا فإن بطولة كأس العالم 2034 ستكون في قارة آسيا فقط.

وأكد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في بيان رسمي: كاتحاد نؤكد الدعم المطلق مع الدول الأعضاء، والوقوف الكامل مع المملكة العربية السعودية في ملف ترشحها لاستضافة ‎كأس العالم 2034.

وفي وقت سابق، قال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني: يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 عن إرسال خطاب طلب ترشح المملكة العربية السعودية الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وأضاف البيان: كانت المملكة العربية السعودية أعلنت يوم الأربعاء الماضي 4 أكتوبر عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدًا رسميًا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع.

وأضاف المسحل: المملكة تركّز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات المملكة لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.