عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن تُنظّم وقفة تضامني

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - شوهد موظفون وأعضاء إدارة من شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – في وقفة صامتة رفعوا خلالها لافتات كتب عليها "كلنا غزة" و"نحن مع الأطفال والأبرياء" أمام مكاتب الإدارة وعدد من فروع السلسلة في العاصمة عمان، استجابة للأخبار الواردة من غزة والأحداث الأخيرة المؤسفة.
هذا وكانت السلسلة قد اعتذرت عن استقبال الطلبات والزبائن وأغلقت أبوابها من ظهر اليوم الأربعاء وحتى صباح يوم غد الخميس، تعبيراً عن حالة الحزن والحداد على
الضحايا والأبرياء في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.
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