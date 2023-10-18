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عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن تُنظّم وقفة تضامني

10/18/2023 3:00:11 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شوهد موظفون وأعضاء إدارة من شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – في وقفة صامتة رفعوا خلالها لافتات كتب عليها "كلنا غزة" و"نحن مع الأطفال والأبرياء" أمام مكاتب الإدارة وعدد من فروع السلسلة في العاصمة عمان، استجابة للأخبار الواردة من غزة والأحداث الأخيرة المؤسفة.

هذا وكانت السلسلة قد اعتذرت عن استقبال الطلبات والزبائن وأغلقت أبوابها من ظهر اليوم الأربعاء وحتى صباح يوم غد الخميس، تعبيراً عن حالة الحزن والحداد على
الضحايا والأبرياء في الأراضي المحتلة وقطاع غزة.

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