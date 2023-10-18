فيس بوك الأردن يتشح بالسواد

فيس بوك الأردن يتشح بالسواد
التاريخ
10/18/2023 3:00:10 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اتشح موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الأردن بالسواد، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلفت أكثر من 500 شهيد.
أشخاص وضعوا صورا سوداء بدلا من صور حساباتهم الشخصية، وعمدت مؤسسات وشركات لتغيير صور حساباتها ولون شعارها إلى اللون الأسود.
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