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فيس بوك الأردن يتشح بالسواد

10/18/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اتشح موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في الأردن بالسواد، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلفت أكثر من 500 شهيد.

أشخاص وضعوا صورا سوداء بدلا من صور حساباتهم الشخصية، وعمدت مؤسسات وشركات لتغيير صور حساباتها ولون شعارها إلى اللون الأسود.

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