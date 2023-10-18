أعضاء التحالف الوطنى من أمام معبر رفح: أوقفوا العقاب الجماعى لأهالى غزة.. فيديو

وفي سياق متصل، أدان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومصابين.

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