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أعضاء التحالف الوطنى من أمام معبر رفح: أوقفوا العقاب الجماعى لأهالى غزة.. فيديو

10/18/2023 2:36:45 PM
(MENAFN- Youm7) طالب أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين في غزة.

وفي سياق متصل، أدان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومصابين.







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