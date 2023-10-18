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إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال بالضفة الغربية

10/18/2023 2:36:44 PM
(MENAFN- Youm7) أصيب فلسطينيون بالرصاص الحي والمطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مساء اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.


وأفادت مصادر أمنية وطبية فلسطينية بوقوع مواجهات عند حاجز "حوارة" العسكري جنوب محافظة "نابلس" في شمال الضفة، أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص الحي، ونقله إلى مستشفى للعلاج، علاوة على إصابة العشرات بالمطاطي وبالاختناق.


وأضافت المصادر أن شابًا آخر أصيب بالرصاص الحي في البطن خلال مواجهات في بيت لحم، إلى الجنوب من القدس، وجرى نقله إلى أحد المراكز الطبية. وأصيب العشرات بالاختناق خلال المواجهات.



وأصيبت فلسطينية (48 عامًا) جراء اعتداء مُستوطنين إسرائيليين على سيارتها قرب بلدة "برقة" شمال محافظة "نابلس".


وأطلق المستوطنون، النار على السيارات المارة بالطريق السريع الواصل بين "نابلس" وجارتها الواقعة إلى الشمال منها "جنين".







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