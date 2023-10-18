العاهل الأردني لرئيس الحكومة الإسبانية: قصف مستشفى غزة جريمة حرب بشعة

(MENAFN
- Youm7) بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الأوضاع المتدهورة في غزة.
وأكد الملك عبدالله الثاني - خلال الاتصال - ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب على غزة، والتي دخلت مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة.
وحذر من الاستمرار في استهداف المدنيين الأبرياء العزل، مجددا التأكيد على أن قصف مستشفى المعمداني في غزة أمس جريمة حرب بشعة.
ولفت الملك عبدالله الثاني - طبقا لبيان الديوان الملكي - إلى أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع.
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