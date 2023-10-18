العاهل الأردني لرئيس الحكومة الإسبانية: قصف مستشفى غزة جريمة حرب بشعة

MENAFN - Youm7) بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الأوضاع المتدهورة في غزة.



وأكد الملك عبدالله الثاني - خلال الاتصال - ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب على غزة، والتي دخلت مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة.



وحذر من الاستمرار في استهداف المدنيين الأبرياء العزل، مجددا التأكيد على أن قصف مستشفى المعمداني في غزة أمس جريمة حرب بشعة.



ولفت الملك عبدالله الثاني - طبقا لبيان الديوان الملكي - إلى أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع.