مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل قتلت أسرا كاملة فى غزة

MENAFN - Youm7) طالبرياض منصو ر مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، العالم بوقف إراقة الدماء فى غزة.





وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن ، أن 1500 طفل بين قتلى فلسطين على يد إسرائيل، موضحا أن إسرائيل قتلت أسرا كاملة تشمل رضع وأطفال.





وتابع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن فشل في الوفاء بالتزاماته.