مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل قتلت أسرا كاملة فى غزة

(MENAFN
- Youm7) طالب
رياض منصو ر مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، العالم بوقف إراقة الدماء فى غزة.
وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن ، أن 1500 طفل بين قتلى فلسطين على يد إسرائيل، موضحا أن إسرائيل قتلت أسرا كاملة تشمل رضع وأطفال.
وتابع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن فشل في الوفاء بالتزاماته.
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