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مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل قتلت أسرا كاملة فى غزة

10/18/2023 2:36:44 PM
(MENAFN- Youm7) طالب
رياض منصو ر مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، العالم بوقف إراقة الدماء فى غزة.


وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن ، أن 1500 طفل بين قتلى فلسطين على يد إسرائيل، موضحا أن إسرائيل قتلت أسرا كاملة تشمل رضع وأطفال.


وتابع مندوب فلسطين في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن فشل في الوفاء بالتزاماته.







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