الجامعة العربية: سلطنة عمان تستضيف المجلس الوزاري والمنتدى العربي للبيئة فى أكتوبر

MENAFN - Youm7) أعلنت جامعة الدول العربية أن المنتدى العربي للبيئة سيعقد في" مسقط" عاصمة سلطنة عمان يوم 24 أكتوبر الجاري ويستمر على مدى يومين بتنظيم مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية، كما تستضيف العاصمة العمانية الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة (CAMRE).



وينعقد المنتدى تحت شعار "معاً لمواجهة التحديات المناخية لتحقيق الأمن المائي والغذائي"، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والهيئات الحكومية، والشباب والنساء وغيرهم من أصحاب المصلحة لمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي في ظل أزمة المناخ.



وأفاد بيان صدر اليوم الأربعاء عن الجامعة العربية بأن المشاركين في المنتدى سيناقشون التحديات والفرص والحلول لضمان تقدم المنطقة العربية نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة فيما يتعلق بالأهداف المتعلقة بالمناخ والمياه والغذاء.



وأضاف البيان أن المنتدى يهدف الى بناء الزخم قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA6 في نيروبي في فبراير المقبل والذي يركّز على "الإجراءات المتعددة الأطراف الفعالة والشاملة والمستدامة لمعالجة تغير المناخ وفقدان التنوّع البيولوجي والتلوّث".



وأوضح البيان أن المنتدى يتمحور هذا العام حول عدد من الموضوعات تتضمن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأمن الغذائي والموارد المائية،وكيف يمكن التصدي لأزمة الكوكب الثلاثية؛ بما يعزز الأمن المائي والغذائي،إلى جانب علاقة الجفاف والتصحر بالنظم الغذائية والمائية، و"استثمار الابتكار و الاستشراف الاستراتيجي في العالم العربي: نحو أجندة بيئية عالمية مستدامة.



