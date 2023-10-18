البنتاجون يعلن إحباط الهجوم على القوات الأمريكية في العراق

(MENAFN
- Youm7) أكد الكولونيل الأمريكي شون هايدجيركين، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي اعترض هجوما استهدف قواته في العراق اليوم /الأربعاء/، بإسقاط طائرتين بدون طيار.
وقال هايدجيركين - في بيان خاص لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إنه "تم إحباط محاولة هجوم ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق في الصباح الباكر من يوم 18 أكتوبر".
وأضاف أنه جرى "إسقاط طائرتين بدون طيار في اتجاه واحد في الهجوم. ولم تقع إصابات في صفوف أي من القوات خلال محاولة الهجوم".
ولم يذكر من يشتبه في أنه يقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية.
وبعد ساعات، استهدف هجوم آخر بطائرة بدون طيار قاعدة الحرير الجوية في أربيل شمالي العراق، وهو موقع يضم قوات أمريكية. وأعلنت ميليشيا في العراق مسؤوليتها عن الحادث، الذي تم إحباطه أيضًا، وفقًا لتقارير متعددة.
وهذه الهجمات هي الأولى من نوعها على القوات الأمريكية في العراق منذ أكثر من عام، وتأتي في الوقت الذي تخشى فيه واشنطن أن تتسع الحرب بين حماس وإسرائيل إلى صراع أوسع، أو أن تستخدمها الجماعات كفرصة لزعزعة استقرار المنطقة.
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