البنتاجون يعلن إحباط الهجوم على القوات الأمريكية في العراق

MENAFN - Youm7) أكد الكولونيل الأمريكي شون هايدجيركين، اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي اعترض هجوما استهدف قواته في العراق اليوم /الأربعاء/، بإسقاط طائرتين بدون طيار.



وقال هايدجيركين - في بيان خاص لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إنه "تم إحباط محاولة هجوم ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق في الصباح الباكر من يوم 18 أكتوبر".





وأضاف أنه جرى "إسقاط طائرتين بدون طيار في اتجاه واحد في الهجوم. ولم تقع إصابات في صفوف أي من القوات خلال محاولة الهجوم".



ولم يذكر من يشتبه في أنه يقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الجوية.



وبعد ساعات، استهدف هجوم آخر بطائرة بدون طيار قاعدة الحرير الجوية في أربيل شمالي العراق، وهو موقع يضم قوات أمريكية. وأعلنت ميليشيا في العراق مسؤوليتها عن الحادث، الذي تم إحباطه أيضًا، وفقًا لتقارير متعددة.



وهذه الهجمات هي الأولى من نوعها على القوات الأمريكية في العراق منذ أكثر من عام، وتأتي في الوقت الذي تخشى فيه واشنطن أن تتسع الحرب بين حماس وإسرائيل إلى صراع أوسع، أو أن تستخدمها الجماعات كفرصة لزعزعة استقرار المنطقة.



