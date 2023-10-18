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رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسى النقض والقضاء الأعلى بمناسبة العام القضائى الجديد

10/18/2023 2:36:15 PM
(MENAFN- Youm7)
استقبل اليوم المستشار عادل فهيم محمد عزب – رئيس مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية، المستشار/ حسني عبداللطيف – رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى يصاحبه وفدًا رفيع المستوى من المستشارين أعضاء محكمة النقض.



وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة للمستشار/ عادل عزب، بمناسبة العام القضائي الجديد في إطار التعاون المُثمر والبناء من الجهتين.



ومن جانبه حرص المستشار/ عادل فهيم محمد عزب على التأكيد على أهمية ومتانة العلاقات بين مجلس الدولة ومحكمة النقض، كما شدد على أهمية التعاون بين المجلس وجميع الجهات والهيئات القضائية؛ بما يكفُل تحقيق العدالة الناجزة.


















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