Wednesday, 18 October 2023 10:43 GMT

مجلس الدولة يندد بجرائم إسرائيل بغزة ويعلن تأييده للرئيس السيسي فيما يتخذه من إجراءات

10/18/2023 2:36:15 PM
(MENAFN- Youm7) ندد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة والمستشارون أعضاء المجلس وجميع العاملين بمجلس الدولة بالجرائم والفظائع التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من المجتمع الدولى تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق المدنيين العزل بقطاع غزة، من جرائم حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار وتهجيرهم قسريا بغرض تصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف: "لذا فإن مجلس الدولة فى هذا الموقف العصيب والظرف الدقيق يعلن كامل تأييده وثقته الكاملة فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق في محنته الحالية".



وتابع: "رحم الله شهداء فلسطين رحمة واسعة وأسكنهم فسيح جناته وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وامنياتنا بالشفاء العاجل
للمصابين .

حفظ الله مصر والعالم العربي من كل سوء ورد كيد المعتدين".












MENAFN18102023000132011024ID1107266329

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث