جامعة عين شمس تعلن الحداد وتنكس الأعلام حداداً على أرواح الشهداء فى غزة

واعلنت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمدانى بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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