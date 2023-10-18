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جامعة عين شمس تعلن الحداد وتنكس الأعلام حداداً على أرواح الشهداء فى غزة

10/18/2023 2:36:15 PM
(MENAFN- Youm7) استكمالا لحزمة الإجراءات التي اتخذتها جامعة عين شم لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

واعلنت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حالة الحداد وتنكيس أعلام جامعة عين شمس حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمدانى بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.







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