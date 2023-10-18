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خطاب من المنظمة المصرية الألمانية للمستشار الألمانى تأكيدا على تأييد موقف الرئيس السيسى

10/18/2023 2:36:13 PM
(MENAFN- Youm7) أرسلت المنظمة المصرية الألمانية برئاسة ماجد سعد، خطابا للمستشار الألمانى أولاف شولتس بعد زيارته لإسرائيل، وأيضا مصر، لإيجاد حلول لوقف التصعيد بقطاع غزة.

وأكد خطاب المنظمة، أن هناك تضامن شعبي كبير في مصر مع المدنيين الفلسطينيين الذين عانوا من الصراعات و التهجير على مدار العقود الماضية، وأن
المنظمة تدين أى عمل إرهابي ضد المدنيين.

وتابع الخطاب بتأكيد المنظمة على كلام ومواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على أن فكرة تهجير سكان قطاع غزة لسيناء، فكرة مرفوضة من جموع الشعب المصري الأمر الذي من الممكن أن يجر مصر لصراعات بعد أن كان لها تجربة عظيمة لعقود من السلام والتعاون.

وأشار رئيس المنظمة ماجد سعد إلى أننا نناشد المستشار الالماني وكل الأطراف الساعية للسلام على دعم الدولة المصرية لتقديم كل سبل الدعم الإنساني لسكان القطاع.







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