القاهرة الإخبارية: إخلاء سفارتي أمريكا وإسرائيل في الأرجنتين إثر تهديد بوجود قنبلة

MENAFN - Youm7) أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، إخلاء سفارتي أمريكا وإسرائيل في الأرجنتين إثر تهديد بوجود قنبلة.





وفى وقت سابق اتهم رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إسرائيل بتعمد قصف مستشفى المعمداني أمس، كاشفا عن أن آلة الحرب الإسرائيلية قتلت ما يزيد على 1300 طفل، وتقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة.. وشردت أكثر من مليون فلسطيني خلال أسبوع واحد بسبب هجماتها على غزة.





وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة: "أن العالم اختار التعايش مع جرائم إسرائيل وتجاهل دعواتنا لتوفير الحماية للفلسطينيين، مشددا على أن العالم خذل كل مساعينا للوصول لحل يرتكز على القانون الدولي وترك المستعمر يصول ويجول.











