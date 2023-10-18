إيطاليا: إصدار 449 ألف تصريح إقامة جديد للمهاجرين خلال العام الماضي

(MENAFN
- Youm7) كشف المعهد الإيطالي للإحصاء، عن أنه تم إصدار 449,118 تصريح إقامة جديد للمهاجرين خلال العام الماضي، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ أكثر من 10 سنوات.
وذكر المعهد - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الإيطالية أن الأزمة الأوكرانية قد ساهمت في هذه الزيادة بشكل كبير، مع منح ما يقرب من 148 ألف تصريح جديد للحماية المؤقتة، مشيرًا إلى أنه وضع استثنائي ميز سيناريوهات الهجرة في جميع أنحاء أوروبا، مع وصول تدفقات مؤلفة بشكل رئيسي من النساء والأطفال.
وأوضح التقرير أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2023، كان هناك أكثر من 3 ملايين و700 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي يحملون تصريحًا ساريًا، لافتا إلى أن عديد الجالية الأوكرانية قد تفوق على تلك الصينية، ليحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المقيمين، بعد الجاليتين المغربية والألبانية.
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