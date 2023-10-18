إيطاليا: إصدار 449 ألف تصريح إقامة جديد للمهاجرين خلال العام الماضي

MENAFN - Youm7) كشف المعهد الإيطالي للإحصاء، عن أنه تم إصدار 449,118 تصريح إقامة جديد للمهاجرين خلال العام الماضي، وهو رقم لم يتم تسجيله منذ أكثر من 10 سنوات.



وذكر المعهد - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الإيطالية أن الأزمة الأوكرانية قد ساهمت في هذه الزيادة بشكل كبير، مع منح ما يقرب من 148 ألف تصريح جديد للحماية المؤقتة، مشيرًا إلى أنه وضع استثنائي ميز سيناريوهات الهجرة في جميع أنحاء أوروبا، مع وصول تدفقات مؤلفة بشكل رئيسي من النساء والأطفال.





وأوضح التقرير أنه اعتبارًا من الأول من يناير 2023، كان هناك أكثر من 3 ملايين و700 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي يحملون تصريحًا ساريًا، لافتا إلى أن عديد الجالية الأوكرانية قد تفوق على تلك الصينية، ليحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المقيمين، بعد الجاليتين المغربية والألبانية.