الصين تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة

(MENAFN
- Youm7) أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة أمس، ما أسفر عن سفوط شهداء وجرحى.
وقال متحدث باسم الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "ننعي الضحايا ونعرب عن خالص تعاطفنا مع المصابين"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيقاف الأعمال العدائية وبذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية أسوأ.
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