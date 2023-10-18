الصين تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة

وقال متحدث باسم الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "ننعي الضحايا ونعرب عن خالص تعاطفنا مع المصابين"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيقاف الأعمال العدائية وبذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية أسوأ.

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