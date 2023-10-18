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الصين تدين بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة

10/18/2023 2:36:10 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت وزارة الخارجية الصينية بشدة، اليوم الأربعاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة أمس، ما أسفر عن سفوط شهداء وجرحى.


وقال متحدث باسم الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "ننعي الضحايا ونعرب عن خالص تعاطفنا مع المصابين"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيقاف الأعمال العدائية وبذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية أسوأ.







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