Wednesday, 18 October 2023 10:42 GMT

بوتين يتعهد ببذل الجهود لتطوير العلاقات بين روسيا وتايلاند بشكل فعال

10/18/2023 2:36:10 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتطوير العلاقات مع تايلاند، قائلا إنه يتوقع أن يعزز الاقتصادان التجارة بين البلدين.


وقال بوتين "سنبذل كل ما في وسعنا لتطوير العلاقات بأكبر قدر ممكن من التركيز وتقديم مساهمة ملحوظة في تنمية بلدينا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.


وأعرب الرئيس الروسي عن أسفه قائلا "للأسف، تراجعت التجارة الثنائية قليلا وسط الوضع الدولي المضطرب في العام الماضي"، مضيفا أنه يتوقع أن تتمكن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الثنائي من عكس هذا الاتجاه.


ووصف بوتين العلاقات الإنسانية الحالية بين روسيا وتايلاند بأنها مشجعة.


كما أشار إلى التدفق السياحي المتزايد، مضيفا أن العامين المقبلين سيكونان أعواما من التبادل الثقافي والسياحة بين البلدين.


واختتم بوتين حديثه بالقول: "إننا نتعاون بنشاط على الساحة الدولية أيضا".







MENAFN18102023000132011024ID1107266322

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث