بوتين يتعهد ببذل الجهود لتطوير العلاقات بين روسيا وتايلاند بشكل فعال

(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتطوير العلاقات مع تايلاند، قائلا إنه يتوقع أن يعزز الاقتصادان التجارة بين البلدين.
وقال بوتين "سنبذل كل ما في وسعنا لتطوير العلاقات بأكبر قدر ممكن من التركيز وتقديم مساهمة ملحوظة في تنمية بلدينا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.
وأعرب الرئيس الروسي عن أسفه قائلا "للأسف، تراجعت التجارة الثنائية قليلا وسط الوضع الدولي المضطرب في العام الماضي"، مضيفا أنه يتوقع أن تتمكن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الثنائي من عكس هذا الاتجاه.
ووصف بوتين العلاقات الإنسانية الحالية بين روسيا وتايلاند بأنها مشجعة.
كما أشار إلى التدفق السياحي المتزايد، مضيفا أن العامين المقبلين سيكونان أعواما من التبادل الثقافي والسياحة بين البلدين.
واختتم بوتين حديثه بالقول: "إننا نتعاون بنشاط على الساحة الدولية أيضا".
MENAFN18102023000132011024ID1107266322
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.