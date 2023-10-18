بوتين يتعهد ببذل الجهود لتطوير العلاقات بين روسيا وتايلاند بشكل فعال

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتطوير العلاقات مع تايلاند، قائلا إنه يتوقع أن يعزز الاقتصادان التجارة بين البلدين.



وقال بوتين "سنبذل كل ما في وسعنا لتطوير العلاقات بأكبر قدر ممكن من التركيز وتقديم مساهمة ملحوظة في تنمية بلدينا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.



وأعرب الرئيس الروسي عن أسفه قائلا "للأسف، تراجعت التجارة الثنائية قليلا وسط الوضع الدولي المضطرب في العام الماضي"، مضيفا أنه يتوقع أن تتمكن اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الثنائي من عكس هذا الاتجاه.



ووصف بوتين العلاقات الإنسانية الحالية بين روسيا وتايلاند بأنها مشجعة.



كما أشار إلى التدفق السياحي المتزايد، مضيفا أن العامين المقبلين سيكونان أعواما من التبادل الثقافي والسياحة بين البلدين.



واختتم بوتين حديثه بالقول: "إننا نتعاون بنشاط على الساحة الدولية أيضا".