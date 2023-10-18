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لجنة خاصة لـ أسر الشهداء.. تعرف على أماكن التصويت فى انتخابات الزمالك صور

10/18/2023 2:36:07 PM
(MENAFN- Youm7) انتهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي من توزيع أماكن الناخبين على اللجان في الانتخابات المقرر
لها بعد غد الجمعة في مقر النادى.

ووصل عدد اللجان إلى 130 لجنة كما بلغ عدد الناخبين 97898 ناخب، كما خصصت اللجنة الثلاية لجنة لأسر الشهداء والأجانب تحمل رقم
130.

وجاء المرشحين على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.

وأكدت اللحنة أن جميع بوابات النادي وعددها 7
بوابات
كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون
من ثلاث بوابات من إتجاه بوابات
النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.

كما قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي
غداً الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً،بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل.


اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (1)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (2)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (3)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (4)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (5)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (6)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (7)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (8)







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